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100 компаний проверят защищенность ИТ-систем от кибератак в рамках кибериспытаний на Standoff Bug Bounty

Positive Technologies и АО «Кибериспытание» заключили партнерское соглашение, согласно которому 100 компаний смогут оценить свою защищенность с помощью программ кибериспытаний и выйдут на платформу Standoff Bug Bounty в 1-м квартале 2025 года. В рамках задач исследователи должны найти способ реализовать недопустимое событие, которое может нанести организации критически опасный ущерб. За успешное достижение целей таких программ исследователи ИБ могут получить вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Кибериспытание — способ подтвердить надежность системы защиты организации и получить объективную оценку уровня этой защиты, выраженную в деньгах. Такой подход помогает понять, как могут действовать реальные злоумышленники, а также выявлять наиболее уязвимые места в ИТ-инфраструктуре и быстро их устранять.

В I квартале 2025 г. на кибериспытания выйдут 100 компаний из сфер образования, науки, финансов, медицины, транспорта, информационных технологий и безопасности. Испытания в экспресс-формате проводятся в рамках выделенного грантового фонда в размере 100 млн руб., который направлен на повышение киберустойчивости российских компаний и развитие индустрии белых хакеров. В случае реализации недопустимого события отдельной компании, исследователь или команда получит вознаграждение — один млн руб. Сейчас на платформе Standoff Bug Bounty уже опубликовано 28 программ от компаний.

«Наша цель — дать инструменты, которые помогут оценить защищенность компаний, эффективность трат на ИБ и качественно повысить реальную безопасность. В условиях постоянно растущих рисков формат кибериспытаний становится незаменимым элементом стратегии информационной безопасности для организаций всех отраслей», — сказал Алексей Новиков, управляющий директор Positive Technologies.

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По итогам проектов результативной кибербезопасности, пионерами в области багбаунти и кибериспытаний, ориентированных на исследование реализуемости недопустимых сценариев, стали компании Positive Technologies и Innostage. Их программы с призовым фондом в 60 и 10 млн руб. соответственно стали интересны большому количеству специалистов по кибербезопасности.

«Первые 100 компаний, вышедшие на кибериспытания, создают новый стандарт оценки защищенности, где исследователи проверяют не просто уязвимости, а целые цепочки атак, ведущие к критически серьезным последствиям. Запрос на такую оценку приходит не только от директоров по ИБ, но и от “непрофильных” подразделений бизнеса. В нашем случае ключевым заказчиком исследования стали собственники и руководители компаний, а также департаменты операционных рисков или внутреннего аудита. Это доказывает, что кибербезопасность становится стратегическим приоритетом для развития компаний», — сказала Наталья Воеводина, генеральный директор проекта «Кибериспытание».

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