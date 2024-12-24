Зубцов Дмитрий
Зубцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
|Google LLC 11775 1
|Google Russia - Гугл Россия 178 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
|Голдман Артем 1 1
|Теванян Элен 2 1
|Зверева Юлия 1 1
|Малков Артемий 10 1
|Дубовенко Александр 1 1
|Соловьева Юлия 19 1
|Попов Анатолий 128 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Forbes - Форбс 817 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.