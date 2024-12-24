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Зубцов Дмитрий



24.12.2024 «СберУниверситет» и Positive Technologies запустили программу для топ-менеждеров по развитию компетенций в сфере кибербезопасности 1
25.11.2019 Сбербанк и Google объявили о запуске новых курсов в рамках федеральной программы «Бизнес класс» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зубцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Google LLC 11775 1
Google Russia - Гугл Россия 178 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Экономический эффект 1067 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Forbes - Форбс 817 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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