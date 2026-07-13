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Индексная книга (каталог) CNews*
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Visabot

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.07.2026 Потерпел фиаско онлайн-сервис для продвижения русскоязычных продавцов в США на Amazon 1
25.11.2019 Сбербанк и Google объявили о запуске новых курсов в рамках федеральной программы «Бизнес класс» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Visabot и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12627 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8776 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6206 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27242 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6491 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21971 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1686 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6385 1
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Голдман Артем 2 1
Теванян Элен 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47373 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54540 1
Экономический эффект 1324 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12233 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6617 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33494 1
Forbes - Форбс 985 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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