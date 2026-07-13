Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Голдман Артем
СОБЫТИЯ
|13.07.2026
|Потерпел фиаско онлайн-сервис для продвижения русскоязычных продавцов в США на Amazon 1
|25.11.2019
|Сбербанк и Google объявили о запуске новых курсов в рамках федеральной программы «Бизнес класс» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Голдман Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12627 1
|Google Russia - Гугл Россия 226 1
|Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8776 1
|Теванян Элен 2 1
|Малков Артемий 10 1
|Зубцов Дмитрий 3 1
|Дубовенко Александр 1 1
|Соловьева Юлия 22 1
|Зверева Юлия 1 1
|Попов Анатолий 154 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47372 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54539 1
|Forbes - Форбс 985 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.