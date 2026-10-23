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Positive Education объединил практики безопасной работы с ИИ-агентами в новой программе обучения

Positive Education, центр практического обучения Positive Technologies, собрал все передовые практики разработки с ИИ-агентами в отдельный образовательный спринт. Программа посвящена безопасному использованию агентов в разработке и защите агентных решений. Первый поток стартует 23 ноября 2026 г. и пройдет онлайн. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Появление программы связано с быстрым распространением ИИ в разработке. Агенты уже работают с репозиториями, данными и внешними инструментами, выполняют команды и самостоятельно вносят изменения в код. Вместе с этим растут риски. Исследование CodeRabbit показало, что созданный с помощью ИИ код содержит в 2,7 раза больше уязвимостей безопасности, чем написанный разработчиками вручную. Поэтому командам приходится пересматривать подходы к контролю кода, прав агента, его доступа к данным, секретам и внешним инструментам.

Программу спринта «Безопасная разработка с ИИ-агентами» разработали практикующие эксперты Positive Technologies, которые занимаются безопасностью приложений, исследованием ИИ-технологий и их применением в разработке и задачах кибербезопасности. В основу обучения вошли подходы и задачи, с которыми специалисты работают в реальных проектах. Участники разберут два сценария: безопасное использование кодинг-агентов в разработке и проектирование собственных агентных систем с учетом новых угроз. В программе — моделирование угроз, управление контекстом и доступами, защита памяти и внешних инструментов, проверка созданного агентом кода и обязательные проверки безопасности перед выпуском.

Основной объем спринта занимает практика. Участники проведут аудит готовых проектов, найдут и исправят уязвимости, а в итоговой работе создадут собственного ИИ-агента и проверят его безопасность перед запуском. Общая продолжительность программы — около 40 часов в течение трех недель.

Спринт рассчитан на разработчиков, AppSec- и DevSecOps-инженеров, архитекторов приложений, инженеров и владельцев ИИ-проектов. Регистрация на первый поток уже открыта.

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