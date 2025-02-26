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Индексная книга (каталог) CNews*
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Панин Максим



26.02.2025 Почему ИБ выгоднее передать на аутсосинг 1
18.02.2025 Cloud Networks и Ideco примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2025» 1
18.02.2025 Cloud Networks и Ideco примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2025» 1
13.02.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Панин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ideco - Айдеко 76 4
Cloud Networks - Облачные сети 39 4
Ростелеком 9768 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1214 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 88 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 125 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 2
IEK Group - ИЭК Холдинг 20 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 85 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 85 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 109 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13306 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5811 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2242 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  670 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3758 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2085 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2964 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1114 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2190 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5769 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6756 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3137 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1943 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5097 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 586 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2726 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 1
DevOps - Development и Operations 896 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3869 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 434 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 399 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 195 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7451 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1982 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5320 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7701 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12736 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 265 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3973 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2496 1
Kaspersky Internet Security 460 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4524 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 99 1
Ideco NGFW 12 1
Киров Евгений 5 4
Дворянский Александр 18 2
Клявин Владимир 49 2
Костров Дмитрий 32 2
Шубин Иван 9 2
Иванов Владислав 20 2
Беляев Дмитрий 29 2
Семенов Артем 5 2
Федулаев Алексей 7 2
Морозков Алексей 5 2
Куличкин Артём 2 2
Румянцев Иван 2 2
Киселёв Алексей 62 1
Лапин Сергей 10 1
Товстолип Александр 4 1
Ландырев Сергей 2 1
Гераськин Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 4
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 464 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7009 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 741 2
Список системообразующих предприятий РФ 288 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2399 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2433 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
Киберучения 94 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 842 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6964 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3220 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6314 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2750 1
Аудит - аудиторский услуги 2697 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3505 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2028 4
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 47 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343855, в очереди разбора - 766321.
Создано именных указателей - 169833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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