Ландырев Сергей
|16.01.2025
|Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 2025 1
Ландырев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 61 1
|Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
|BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
|ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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