Морозков Алексей
|24.12.2024
|ICL Services и «СерчИнформ» начинают сотрудничество в направлении ИБ-аутсорсинга 1
|18.04.2024
|ICL Services защитит ИТ-инфраструктуру заказчиков с помощью «СерчИнформ SIEM» 1
Морозков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
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