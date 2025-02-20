ICL Services расскажет про подход к аутсорсингу ИБ на конференции «Информационная безопасность 2025»

20 февраля продуктово-сервисная компания ICL Services станет участником ключевого мероприятия в сфере кибербезопасности — конференции «Информационная безопасность 2025», организованного CNews. Команда ICL Services поделится собственным опытом перевода компаний на аутсорсинг в области ИБ.

В рамках мероприятия эксперты обсудят тенденции развития рынка информационной безопасности, новые технологии противостояния киберугрозам, а также кейсы построения безопасной инфраструктуры. Алексей Морозков, старший руководитель центра управления кибербезопасностью ICL Services, выступит с докладом на тему «Аутсорсинг ИБ. Так ли это страшно?». Алексей поделится опытом, как можно облегчить переход на управляемые сервисы ИБ, с какими сложностями можно столкнуться и какие функции ИБ можно доверить аутсорсинговым компаниям.

«Наше участие в качестве официального партнера в конференции CNews — это отличная возможность для нас с коллегами обменяться опытом в области кибербезопасности. Технологии, используемые в кибератаках, не стоят на месте — они развиваются так же стремительно и быстро, как и технологии защиты, тем более в наступающую эпоху повсеместного использования возможностей ИИ. Такие встречи помогают нам оставаться в тренде, быть готовыми к новым вызовам, обмениваться лучшими практиками, и, самое главное, обеспечить кибербезопасность наших клиентов в условиях быстро меняющегося ландшафта киберугроз, — комментирует Алексей Морозков, старший руководитель центра управления кибербезопасностью ICL Services. — ICL Services уже на протяжении восемнадцати лет специализируется на аутсорсинге и реализует комплексные проекты по информационной безопасности на международном и российском рынках. Мы готовы делиться своим опытом с нашими партнерами, заказчиками и единомышленниками, чтобы помогать бизнесу противостоять современным киберугрозам».