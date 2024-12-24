Серапионов Михаил
|24.12.2024
|ICL Services и «СерчИнформ» начинают сотрудничество в направлении ИБ-аутсорсинга 1
Серапионов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ICL ГК 381 1
|TeamViewer 119 1
|ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
|SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
|1С 8213 1
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