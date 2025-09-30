Sparta IT начала оказывать услуги ИБ-аутсорсинга по франшизе «СёрчИнформ»

Интегратор Sparta IT расширил портфель услуг аутсорсингом информационной безопасности на базе решений «СёрчИнформ». Компания заключила с вендором соглашение о партнерстве и начинает работу с заказчиком из строительной сферы.

Сервис по подписке позволит своевременно предотвращать угрозы, связанные с утечками данных, корпоративным мошенничеством, потерей ценных кадров и другими нарушениями. Услуга включает в себя четыре программных продукта: DLP, DCAP, систему профилирования сотрудников и программу учета рабочего времени. Внедрение, настройка ПО и работа с ним – на стороне команды аналитиков Sparta IT, прошедших подготовку у вендора.

Перед расширением спектра услуг интегратор изучил рынок и увидел спрос на обеспечение внутренней ИБ как среди действующих, так и потенциальных заказчиков. По данным российских исследований, популярность подобных услуг действительно растет. Так, опрос «СёрчИнформ» за 2024 г. показал, что услугами сервис-провайдеров пользуются 15% компаний – это на 5% больше, чем в 2023 г.

«Все больше руководителей и собственников осознают важность ИБ: приходят к проактивной защите данных и выделяют на это средства. Мы видим это по своим заказчикам. Часть из которых пришли к нам за помощью по восстановлению работы бизнеса после хакерских атак, утечек или действий самих сотрудников. Другие – хотят защитить бизнес превентивно, так как заметили рост числа инцидентов и ужесточение наказаний в сфере ИБ, – сказал Тихон Астахов, CEO Sparta IT. – Расширение портфеля услуг сервисом ИБ-аутсорсинга позволяет нам не просто обеспечить заказчика базовой ИБ, а организовать комплексную работу по защите данных. Мы готовы провести доступное, простое и быстрое внедрение ПО и предоставить его сопровождение «под ключ» компаниям из любых отраслей».

Наибольшей популярностью услуга ИБ-аутсорсинга пользуется у компаний малого и среднего бизнеса. У них не всегда хватает ресурсов на организацию собственного отдела ИБ и закупку ИБ-систем для покупки ПО. ИБ-аутсорсинг решает эту проблему: внештатный ИБ-аналитик помогает руководителю смотреть на процессы в компании с новой стороны, выявлять угрозы, реагировать на них, расследовать инциденты и предоставлять регулярные отчеты.

«К нашей партнерской сети продолжают присоединяться ИТ-компании. И мы видим, что рынку это необходимо. Сейчас по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов, которые могли бы закрыть все потребности бизнеса во внутренней безопасности. 54% российских компаний отмечают, что проблема с кадровым дефицитом остается на уровне прошлых двух лет. Новые партнеры помогают сделать защиту доступнее. Перед началом сотрудничества с сервис-провайдерами мы обучаем их ИБ-аналитиков работе с нашими защитными системами. После чего специалист может оказывать услугу в среднем в 4 компаниях. «СёрчИнформ» при этом оставляет на себе вопросы контроля и помощи в дальнейшей работе ИБ-аналитиков», – отметил Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению франшизы ИБ-аутсорсинга «СёрчИнформ».

Основное направление работы Sparta IT – ИТ-аутсорсинг. В линейку услуг также входит обеспечение информационной безопасности: настройка и обеспечение работы антивирусов, межсетевых экранов, резервного копирования, защищенного удаленного доступа к корпоративным сетям и т.п. ИБ-аутсорсинг станет логичным продолжением развития ИБ-услуг в компании.