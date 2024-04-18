ICL Services защитит ИТ-инфраструктуру заказчиков с помощью «СерчИнформ SIEM»

Российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) выбрал «СерчИнформ SIEM» для расширения портфеля сервисов в области информационной безопасности. Компания предлагает заказчикам комплексные услуги на базе SIEM от «СерчИнформ» – системы мониторинга и управления событиями ИБ. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«Партнерство с российскими вендорами, в числе которых «СерчИнформ» – стратегический шаг в развитии нашего портфеля услуг в области информационной безопасности. Такая синергия может дать очень хороший эффект. Она поможет нашим заказчикам обрести тот самый технологический суверенитет, о котором сегодня много говорят на разных уровнях», — сказал Алексей Морозков, руководитель группы Центра управления кибербезопасностью ICL Services.

Компания ICL Services обучила специалистов, которые оказывают заказчикам услуги по внедрению SIEM-системы «под ключ», включая работы, связанные с разворачиванием и настройкой «СерчИнформ SIEM»: подключение источников событий, настройка правил корреляции и интеграция с другими решениями.

«Решение «СерчИнформ» было выбрано для удобства работы с бизнесом любого масштаба и отрасли. Наше сотрудничество позволит предоставлять бизнесу качественные ИБ-услуги на гибких и доступных условиях с учетом разного уровня финансирования цифровых проектов», — отметил Алексей Морозков.

По данным исследования «СерчИнформ», в 2022 г. 70% российских организаций считали работу с SIEM сложной. Для 14% опрошенных компаний главной причиной отказа от закупки SIEM стали потенциальные трудозатраты на внедрение, настройку и кастомизацию.

«Чаще всего заказчики системы сталкиваются со сложностями кастомизации и ограниченностью функционала, доступного «из коробки». «СерчИнформ SIEM» легко кастомизируется под любую ИТ-инфраструктуру заказчиков, однако система спроектирована таким образом, что в подавляющем большинстве случаев кастомизация требуется минимальная — в системе уже имеется более 400 готовых правил получения и обработки инцидентов, поэтому кастомизация зачастую заключается в простой настройке уже имеющегося функционала», — сказал руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

Партнерство ICL Services и «СерчИнформ» позволяет заказчикам, у которых нет собственного оборудования и выделенных аналитиков для работы с SIEM, выстроить комплексную защиту ИТ-периметра. Компетенции экспертов ICL SOC подтверждены международными сертификациями в сфере информационной безопасности CEH, CompiTIA Security+, Microsoft (Security Operational Analyst), а также профильными сертификациями по решениям вендоров-партнеров «СерчИнформ», Kaspersky, Usergate и др.

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«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Ее клиенты – более 4000 компаний по всей России и в 20+ странах мира.

ICL Services – российский системный интегратор с продуктово-сервисным портфелем, работающий на российском и международном рынках с 2006 г. Компания состоит в реестре аккредитованных ИТ-компаний Минцифры России. Компания предлагает спектр продуктов и услуг: от аудита, бизнес-консалтинга и проектирования до полной интеграции с информационными системами заказчиков, поставки оборудования, выполнения проектов внедрения и дальнейшего сопровождения в режиме 24/7.