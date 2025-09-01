Разделы

Безопасность Новости поставщиков Бизнес Кадры
|

Навигатор по кибербезу: Positive Education представил расширенную схему карьерного развития

Positive Education, центр обучения Positive Technologies, обновил и расширил схему карьерных треков в результативной кибербезопасности. Это ресурс, описывающий актуальные профессиональные роли и пути построения карьеры в ИБ в России. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В последней версии появились новые рабочие роли и описания компетенций, а также ссылки на полезные материалы и обучающие курсы. Схема поможет студентам и молодым специалистам построить собственный вектор развития в кибербезопасности с учетом трендов индустрии.

Для подготовки схемы был проведен анализ нескольких сотен вакансий на рынке труда и интервью с экспертами по кибербезопасности из крупных компаний. В результате обобщения полученных данных на схеме были заложены основные треки развития в отрасли: защита информации на объекте КИИ, аналитика ИБ, комплаенс-менеджмент, исследование безопасности, администрирование средств защиты информации, security operations center (SOC), управление уязвимостями, безопасная разработка приложений. К каждому направлению привязаны рабочие роли, подобранные с учетом специфики процессов ИБ в разных компаниях. Вместо термина «профессия» на схеме используется «роль». Это отражает реальную ситуацию на рынке труда: современный специалист по кибербезопасности, находясь на одной должности, может совмещать одновременно несколько ролей.

Схема наглядно показывает возможности перехода из одной роли в другую, требования к компетенциям по каждой из них, а также содержит ссылки на образовательные программы, полезные профессиональные источники и комьюнити.

«Ежегодно тысячи начинающих специалистов пытаются понять, к какой должности стремиться, какой план развития наиболее перспективен. Мы в Positive Education работаем со студентами и теми, кто решил изменить свой вектор роста в кибербезе, и видим, как им бывает сложно выбрать свой путь, — сказал Дмитрий Федоров, руководитель проектов по взаимодействию с вузами, Positive Technologies. ­— Наша схема — это общедоступный навигатор, который укажет движение к перспективным ролям и в целом сформирует представление о том, как сейчас работают и растут специалисты по кибербезопасности».

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?
безопасность

Как показывает опыт экспертов Positive Education, переходы из одного направления в другое — стандартная процедура в кибербезопасности, поскольку отрасль отличается высокой динамичностью. С появлением новых технологий формируются узкие специализации и перспективные роли, например специалист по анализу защищенности Web3 и ML-инженер в ИБ. Недавно возникшие профили превращаются в карьерные треки, пересекаются с другими ролями, образуя профессии-гибриды.

Учитывая скорость трансформации индустрии, Positive Education планирует и дальше регулярно обновлять схему карьерных треков. Это позволит начинающим специалистам строить вектор развития, опираясь только на самую актуальную информацию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

CNews — 25 лет лидерства

Сотрудник фирмы по переговорам с хакерами попал под расследование за получение «откатов» от злоумышленников

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: