«Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики

Председатель Наблюдательного совета «Университет Национальной технологической инициативы 20.35» Дмитрий Песков и генеральный директор Почты России Максим Акимов подписали меморандум о сотрудничестве в области развития цифровой экономики в Российской Федерации. Подписание состоялось на форуме «Сильные идеи для нового времени» 12 ноября 2020 года.

Почта России и «Университет 20.35» будут совместно участвовать в реализации мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Меморандум предусматривает взаимную поддержку проектов и программ, разрабатываемых партнерами, организацию экспертных обсуждений значимых вопросов. С сентября 2020 году более 1000 ключевых менеджеров Почты России уже проходят обучение по акселерационно-образовательной программе развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики «КЛИК», организатором которой является «Университет 20.35».

«Главный капитал любой современной компании – это квалифицированные сотрудники с сильными цифровыми компетенциями, готовые к работе в новой высокотехнологичной реальности. Мы рассчитываем, что сотрудничество с Университетом 20.35 поможет в развитии знаний и опыта специалистов Почты России в этой сфере», - сказал генеральный директор Почты России Максим Акимов.

«Почта России – один из ключевых партнеров акселерационно-образовательной программы КЛИК, подготовки «цифровых управленцев» и целых цифровых команд. Задача - научить работать с данными, чтобы решения не принимались на основе личного или общественного мнения. Сотрудничество с таким сильным партнером, как Почта России, будет взаимовыгодным», - отметил Дмитрий Песков.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится Агентством стратегических инициатив совместно с фондом Росконгресс. Среди партнеров Форума – крупнейшие компании России и ведущие институты развития: ВЭБ.РФ, Правительство Москвы, Банк ВТБ, РНКБ, Россети, ВСК, Почта России, РЖД, Россельхозбанк, ТМК и другие.