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Smart Technologies Aquarius Aerodisk Восток СХД



24.06.2022 Контроллеры СХД «Аэродиск Восток» 2Э8СВ и 1Э8С вошли в реестр Минпромторга

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о включении новых типов контроллеров СХД собственного производства «Аэродиск Восток» с вычислительными модулями «Эльбрус» 2Э8СВ и 1Э8С в реестр Минпромторга России. Обе решения внесены в реестр российской промышленной продукции 6 июня 2022 г. (реестровые номера
27.04.2022 МВД отказалось оплатить российские СХД на «Эльбрусах», потратив миллиард на китайское «железо»

анения данных (СХД). Чуть ранее, 18 апреля, центр расторг контракт на поставку двух российских СХД «Аэродиск восток э12» на процессорах «Эльбрус-8СВ» за 277,6 млн руб. Информацию об этом можно

13.01.2022 Обновленная СХД «Аэродиск Восток-Э» включена в реестр Минпромторга

бласти хранения данных и виртуализации, сообщает о включении линейки СХД собственного производства «Аэродиск Восток-Э» на базе процессоров «Эльбрус» в реестр Минпромторга России с максимальным

16.02.2021 Программные решения «Аэродиск Восток» и «Аэродиск Аист» зарегистрированы в Роспатенте

туальной собственности (Роспатент). Реестр пополнился двумя продуктами компании: системой хранения «Аэродиск Восток» и системой виртуализации «Аэродиск Аист». На основе ПО «Аэродиск Восток

03.02.2021 СХД на «Эльбрусах» «Аэродиск Восток» вошла в реестр российской радиоэлектронной продукции

«Аэродиск» объявляет, что линейка отечественных СХД «Аэродиск Восток» вошла в реестр российского радиоэлектронного оборудования Минпромторга. Вклю
15.01.2021 Решения «Аэродиска» включены в реестр отечественного ПО

ешениями компании «Аэродиск», разработчика и производителя систем хранения данных и виртуализации: «Аэродиск Восток», «Аэродиск АИСТ», а также Aerodisk vAIR. Программное обеспечение вошло в рее
28.09.2020 Тестирование СХД на Intel и на «Эльбрусах» выявило неожиданные плюсы российских процессоров

ртуализации, представила результаты масштабного нагрузочного сравнительного тестирования с участием СХД «Аэродиск Восток» на процессорах «Эльбрус» и СХД Aerodisk Engine на чипах Intel. Результа
20.04.2020 СХД «Аэродиск Восток» работает под управлением новой версии ОС «Альт 8 СП»

На СХД «Аэродиск Восток» установлена новая версия операционной системы «Альт 8 СП» для компьютер

Публикаций - 51, упоминаний - 117

Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 157 43
Норси-Транс - НТ 108 8
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Intel Corporation 12212 6
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Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340532, в очереди разбора - 768630.
Создано именных указателей - 168577.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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