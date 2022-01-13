Обновленная СХД «Аэродиск Восток-Э» включена в реестр Минпромторга

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о включении линейки СХД собственного производства «Аэродиск Восток-Э» на базе процессоров «Эльбрус» в реестр Минпромторга России с максимальным показателем соответствия критериям локализации. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Новая версия системы хранения данных «Аэродиск Восток-Э» внесена в реестр российской промышленной продукции 24 декабря 2021 г. (реестровый номер 3772\1\2021). Модель «Восток-Э» входит в линейку СХД «Аэродиск Восток» и поставляется на рынок в двух исполнениях — одноконтроллерном и двухконтроллерном.

Процедура рассмотрения заявки заняла у ведомства один месяц, по ее итогам эксперты департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга составили заключение о том, что уровень локализации продукции — системы хранения данных «Аэродиск Восток-Э» — является максимальным, что удовлетворяет требованиям Постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719.

Линейка систем хранения данных «Аэродиск Восток» работает на процессорах «Эльбрус 8С/8СВ» и имеет высокие характеристики производительности, а также весь Enterprise-функционал современных СХД (поддержка All-flash, NVMe, умные авто-снэпшоты, репликация, тонкие тома, профили для приложений, файловый и блочный доступ, компрессия и дедупликация и др.).

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Устройства также поддерживают виртуализацию сторонних массивов с помощью проброса блочных и файловых протоколов, реализованы в различных конфигурациях с поддержкой до восьми контроллеров в активном режиме.