Программные решения «Аэродиск Восток» и «Аэродиск Аист» зарегистрированы в Роспатенте

«Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, объявил о государственной регистрации своих решений в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Реестр пополнился двумя продуктами компании: системой хранения «Аэродиск Восток» и системой виртуализации «Аэродиск Аист».

На основе ПО «Аэродиск Восток» работает одноименная серия полностью отечественных систем хранения данных: не только программное обеспечение, но и большинство программных компонентов всех решений линейки разработаны и произведены на территории России. Линейка включает в себя модели «Аэродиск Восток Б», «Аэродиск Восток Э24», «Аэродиск Восток Э12», а также «Аэродиск Восток Э124». Они позволяют решать задачи создания архивов, бэкапов, файлового доступа, а также сверхплотного хранения, виртуализации и работы с критичными СУБД.

«Аэродиск Аист» — это система виртуализации (гипервизор), которая может использоваться как часть новой версии гиперконвергентной системы Aerodisk vAIR, а также как самостоятельное решение. Она обеспечивает гибкое и надежное выполнение виртуальных машин на базе физических серверов. Среди функциональных возможностей «Аист» — распределенная система управления, отказоустойчивость, поддержка широкого спектра серверного оборудования и СХД, интеграция со сторонними решениями через RESTful API.

«Аэродиск Восток» получил свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2021610908, а «Аэродиск Аист» — свидетельство о регистрации №2020667743.

«Регистрация решения в реестре программ для ЭВМ Роспатента является основным доказательством исключительных прав компании на результат своего творческого интеллектуального труда. В результате “Аэродиск” подтвердил свое авторство относительно решений “Аэродиск Восток” и “Аэродиск Аист”, что крайне важно для их коммерциализации», — отметил Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск».

Ранее в Роспатенте уже были зарегистрированы программные решения Aerodisk Engine (A-CORE) и Aerodisk vAIR — гиперконвергентная система, которая может поставляться как в виде комплексной системы, так и в виде ПО для установки на оборудование заказчика.

Продукты «Аэродиска» входят и в другие реестры министерств, федеральных служб и государственных ведомств. Так, недавно программное обеспечение «Аэродиск Восток», «Аэродиск Аист» и Aerodisk vAIR пополнило единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Также СХД «Аэродиск Восток» вошла в реестр отечественной продукции Минпромторга. Кроме того, компания «Аэродиск» имеет лицензию ФСТЭК, благодаря которой может разрабатывать средства защиты конфиденциальной информации.