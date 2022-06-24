Контроллеры СХД «Аэродиск Восток» 2Э8СВ и 1Э8С вошли в реестр Минпромторга

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о включении новых типов контроллеров СХД собственного производства «Аэродиск Восток» с вычислительными модулями «Эльбрус» 2Э8СВ и 1Э8С в реестр Минпромторга России.

Обе решения внесены в реестр российской промышленной продукции 6 июня 2022 г. (реестровые номера 486\2\2022 и 486\1\2022 соответственно). Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Они представляют собой новую конфигурацию уже существующих решений и являются переходным этапом в процессе дальнейшего развития линейки СХД «Аэродиск Восток».

Вычислительный модуль 2Э8СВ является 2-процессорной материнской платой формата EATX — системной панелью, предназначенной для применения в серверах общего назначения среднего уровня производительности и в системах хранения данных.

Вычислительный модуль 1Э8СВ - это 1-процессорная материнская плата формата microATX — системная панель для применения в серверах общего назначения начального уровня производительности.

Устройства имеют высокие характеристики производительности, а также весь Enterprise-функционал современных СХД (поддержка All-flash, снэпшоты, синхронная и асинхронная репликация, тонкие тома, профили для приложений, файловый и блочный доступ, компрессия, дедупликация и др.).

С их помощью можно организовывать кластер хранения, который поддерживает как консолидацию нескольких массивов «Аэродиск», так и «виртуализацию» сторонних массивов. Данная реализация поддерживает конфигурации с поддержкой до восьми контроллеров в активном режиме в одном кластере хранения.

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«Мы осваиваем полный цикл производства СХД наших линеек, от самостоятельного производства корпуса, плат, адаптеров и переходников до сборки готового продукта. В этом процессе предполагается создание ряда переходных решений, в том числе – запуск промежуточных модификаций контроллеров, которые вошли в реестр», – сказал коммерческий директор компании «Аэродиск» Тимур Мустафаев.

По итогам процедуры рассмотрения заявки эксперты департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга составили заключение о том, что уровень локализации продукции удовлетворяет требованиям Постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719.

«Наша компания подтверждает свое стремление к соответствию высоким отраслевым стандартам в каждом новом продукте. В этом году нами уже выпущены несколько новинок, в том числе и эти контроллеры, которые демонстрируют способность компании работать на высокий результат даже в турбулентных рыночных условиях», – отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минцифры с 2017 г.