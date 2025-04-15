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Шишков Евгений



15.04.2025 Orion soft увеличил годовую выручку на 79% 1
02.08.2024 «Аквариус» зарегистрировал первые программно-аппаратные комплексы виртуализации в реестре Минпромторга России 1
10.09.2013 РБК управляет денежными потоками с помощью «Хомнет:МСФО» 1
03.09.2012 РБК готовит аудированную отчетность в системе «Хомнет:МСФО» 1
10.10.2011 «РосбизнесКонсалтинг» автоматизировал управленческий учет на базе «Хомнет:МСФО» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Шишков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Хомнет Консалтинг - ХК Групп 174 3
Orion soft - Орион софт - 131 1
8373 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 875 1
Федеральное казначейство России 1800 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9380 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3972 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6242 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2575 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10297 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3137 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3651 1
Хомнет МСФО 40 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2306 2
Smart Technologies - Aquarius Pro - серия рабочих станций 6 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 411 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1686 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 125 1
1С:Бухгалтерия КОРП 49 1
Smart Technologies - Aquarius Z 1 1
Степанов Владимир 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1658 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 738 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1310 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6051 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
Платёжное поручение - Payment order 226 1
Аудит - аудиторский услуги 2759 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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