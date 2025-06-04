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Orion soft и Arenadata заключили стратегическое партнерство в сфере импортонезависимых решений

Российский разработчик инфраструктурного ПО Orion soft и группа Arenadata, отечественный разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, договорились о стратегическом партнерстве.

Партнерство двух компаний предполагает использование продуктов Orion soft в качестве слоя контейнеризации для платформы больших данных Arenadata One. Это платформа виртуализации zVirt и оркестратор контейнеров Nova Container Platform. Благодаря совместной работе компаний рынок получит гибридные возможности для развертывания продуктов в публичных облаках и в частных ЦОДах. Сочетание этих решений с аналитическим стеком Arenadata позволит заказчикам выстраивать единую архитектуру данных — от сбора и хранения до масштабной обработки в реальном времени, устраняя технологические барьеры и ускоряя процессы.

«Партнерство объединяет ключевые компетенции обеих компаний: передовые инфраструктурные решения Orion soft и глубокую экспертизу Arenadata в области работы с данными. Это позволяет нам создавать комплексные ИТ-решения, которые эффективно отвечают сложным и ресурсоемким задачам бизнеса наших заказчиков», ­— сказал Евгений Шишков, управляющий директор Orion soft.

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Импортонезависимость

«Наше сотрудничество закладывает основу нового стандарта в области управления данными и ИТ-инфраструктурой. Совместно с Orion soft мы стираем границы между инфраструктурой и аналитикой, предлагая рынку не гибридные решения, а принципиально новую логику построения digital-экосистем. Теперь заказчики смогут не просто адаптироваться к изменениям, а задавать тренды, используя единый инструментарий для всего жизненного цикла данных — от "железа" до бизнес-инсайтов», — отметил Андрей Жуков, коммерческий директор Группы Arenadata.

Ранее дочерняя компания группы Arenadata – Arenadata — приобрела у Orion soft интеллектуальные права на СУБД Proxima DB. Продукт получил новое название Arenadata Prosperity (ADP). Это позволит Orion soft сфокусироваться на развитии инфраструктурных продуктов, а группе Arenadata — расширить портфель решений по части СУБД для крупных организаций.

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