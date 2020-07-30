СХД «Купол» получила заключение об «отечественности» от Минпромторга

СХД «Купол», разработанная в «Национальные технологии» (совместное предприятие концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех и «Центра хранения данных» «Ростелекома»), получила заключение об отечественности от Минпромторга. Документ выдается один раз в год и дает возможность поставлять технику для органов государственной власти. При выдаче заключения оценивается в первую очередь уровень локализации производства.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство СХД «Купол» на территории Российской Федерации.

СХД «Купол» – отечественная система защищённого хранения данных больших и сверхбольших объёмов с возможностью сертификации на работу с данными любой категории. Оборудование протестировано большинством федеральных операторов связи и используется в настоящее время для хранения данных в рамках реализации требований 374-ФЗ «Яровой – Озерова» 4 федеральными и более чем 10 региональными операторами связи. Решение получило положительную оценку силовых ведомств России. СХД «Купол» является серийным продуктом промышленного качества.

По своим эксплуатационным и ценовым характеристикам СХД «Купол» не уступает аналогичной продукции ведущих мировых производителей и даже превосходит зарубежные аналоги в части производительности и надежности.

«Концерн «Автоматика» является активным участником не только процессов импортозамещения высокотехнологичного оборудования, но и надежным партнером государства в части обеспечения реализации принимаемых законодательных инициатив. Так, производство СХД «Купол» активно поддерживает использование отечественного оборудования при реализации Федерального закона «О противодействии терроризму» в целях повышения безопасности и устойчивости разворачиваемых технических решений, а также их независимости от внешних производителей, - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.