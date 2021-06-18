В телекоме «оттепель». Власти на год отсрочили нормы «закона Яровой»

Мишустин отстрочил нормы «закона Яровой»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о годичной отсрочке вступления в силу положений «закона Яровой». Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

В соответствии с постановлением, норма, обязывающая операторов связи ежегодно увеличивать на 15% объем мощностей для хранения трафика пользователей, вступит в силу после принятия данного постановления – то есть летом 2022 г.

Требования «закона Яровой»

Антитеррористический пакет законопроектов, разработанный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят в 2016 г. Он обязал операторов связи три года хранить данные о действиях своих пользователях.

Правительство согласилось отсрочить на год норму «закона Яровой», по которой операторы связи должны ежегодно увеличивать на 15% объем емкости для хранения трафика своих абонентов

С 1 июля 2018 г. вступала в силу норма о хранении содержимого переданных пользователями сообщений сроком до полугода. Более подробно данную норму должно было конкретизировать постановление Правительства. Соответствующее постановление было принято весной 2018 г. Согласно его тексту, голосовые вызовы должны храниться полгода.

Для хранения трафика передачи данных была разработана более сложная формулировка. Оператор связи должен будет выделить емкость для хранения трафика передачи данных своих пользователей, достаточной для хранения объема трафика, переданного за месяц до сдачи оператором ФСБ и Роскомнадзору технических средств хранения данных. При этом каждый год в течение пяти лет объем данной емкости должен увеличиваться на 15%.

Операторы изначально выступали против хранения трафика своих пользователей, указывая на сопутствующие этому значительные расходы.

В 2020 г. с началом пандемии короновируса операторы связи стали просить ввести отсрочку по вступлению в силу нормы о 15% увеличении емкости для хранения данных. Данное предложение вошло в утвержденный в 2020 г. общенациональный план по нормализации экономики, а сейчас было утверждено Правительством.

Позиция операторов связи

Сейчас операторы связи поддержали принятое решение о переносе нормы «закона Яровой» об увеличении емкости для хранения трафика на 2022 г.

Как сообщили CNews в «Ростелекоме», решение позволит перенаправить инвестиции на актуальные в текущей ситуации проекты по развитию и умощнению цифровой инфраструктуры и сетей.

В «Вымпелкоме» также считают, что принятое решение обеспечит оптимальное использование ресурсов операторов связи и даст больше возможностей по инвестированию в развитие сетей.

Затраты на реализацию «закона Яровой»

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) оценивала свои расходы на реализацию «закона Яровой» в 50 млрд руб. за пять лет, «Вымпелком» - в 45 млрд руб., «Мегафон» - в 40 млрд руб. В том числе МТС заключила контракт на сумму 14 млрд руб. на закупку для соответствующих целей продукции компании «Яхонт», созданной разработчиком решений для СОРМ «Норси-Транс» и холдингом «Элемент», совместным предприятием АФК «Система» (контролирующий акционер МТС) и госкорпорации «Ростех».