Eastar Истар


СОБЫТИЯ

22.01.2026 «Стэкком» запускает коммерческие услуги спутниковой связи на отечественном оборудовании «Стар-Т» 1
09.09.2014 StarBlazer начинает предоставлять услуги ШПД через спутник «Экспресс АМ5» 1
17.07.2014 StarBlazer завершил строительство центральной станции для предоставления услуги ШПД через спутник «Экспресс АМ5» 1
12.05.2014 «Истар» анонсировал спутниковый маршрутизатор «Истар UHP-200» 3
12.11.2013 «Истар» выпустил всепогодный спутниковый маршрутизатор внешнего исполнения 2
06.08.2013 StarBlazer снижает цену абонентского оборудования двухстороннего спутникового интернета 1
10.07.2013 «Романтис» обеспечил связью тренировки специалистов ВЦМК «Защита» Минздрава России в Камчатском крае 1
04.07.2013 «Истар» представил бюджетный SCPC-модем 1
01.04.2013 «Истар» выпускает новое ПО для VSAT-платформы UHP 2
09.02.2012 «Романтис» развивает сеть телемедицины в интересах ВЦМК «Защита» 1
31.01.2012 «Романтис» становится генеральным дистрибьютором оборудования для спутниковой связи «Истар» 1
28.09.2011 «Истар» представил новую платформу спутникового ШПД и обновленное ПО для VSAT платформы UHP 1
08.08.2011 «Истар» предоставит VSAT-оборудование в аренду 1
22.07.2011 Спутниковый интернет станет дешевым: Россия выделила на это 3,1 млрд руб 1
11.05.2011 Российские провайдеры услуг спутниковой связи намерены создать VSAT консорциум 1
04.03.2011 AltegroSky по итогам 2010 г. зафиксировал трехкратное увеличение продаж мобильного VSAT 1
16.09.2010 «Истар» и Dataina будут продвигать российскую VSAT-платформу на азиатских рынках 2
21.07.2010 «Истар» добавил поддержку стандарта DVB-S2 в новое ПО для маршрутизаторов Eastar 2
05.07.2010 «Истар» и «Сетьтелеком» провели тестирование спутниковых маршрутизаторов UHP-1000 и антенных систем iNetVu 2
29.04.2010 «Истар» представил российскую платформу для спутникового ШПД 3
22.03.2010 «Истар» поставил оборудование VSAT Минздравсоцразвитию 1
11.03.2010 «Истар» объявила о начале международных продаж своей VSAT-платформы EASTAR 2
19.02.2010 Александр Комарицкий назначен генеральным директором «Истар» 3
15.02.2010 Российский VSAT-разработчик «Истар» объявил о новых назначениях 2
03.02.2010 Россия: объем VSAT-рынка в 2009 г. составил около 4,3 млрд руб. 1
03.11.2009 «Истар» оснастила маршрутизаторы Eastar поддержкой режима Full-Mesh 3
27.01.2009 Romantis будет продвигать VSAT-платформу российского производителя «Истар» 2
20.01.2009 «Истар» готовится к началу продаж новой VSAT-платформы 2
14.01.2003 В Гонконге увеличивается число операторов проводной связи 1
19.01.2000 Правительство Гонконга выдало лицензии на услуги беспроводной и спутниковой телефонной связи 1

Публикаций - 30, упоминаний - 47

Eastar и организации, системы, технологии, персоны:

Romantis - Романтис - Российский оператор спутниковой связи 16 8
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 4
StarBlazer - СтарБлайзер 32 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 2
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Рэйс Телеком - SPIN - 24 1
SES Networks - ND SatCom - НД Сатком - GloCom 7 1
ВисатТел - Висат-Тел 5 1
Ростелеком 10379 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 178 1
Powercom - Пауэрком 76 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 131 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
Hughes 111 1
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 85 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 25 1
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 1
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 1
Интерспутник - Исател 18 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Московский телепорт 20 1
CK Hutchison Asia Telecom Group - Hutchison Telecom - Hutchison Telecommunications International Limited 54 1
PSINet - PSINet Consulting Solutions - Metamor Worldwide 45 1
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 1
РуСат 60 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Администрация Гонконга 13 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 21
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 20
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 16
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 13
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 9
Спутниковая связь - Спутниковый модем - SCPC, Single Channel per Carrier, Single Carrier per Channel - MCPC, Multiply Channels per Carrirer - выделенные спутниковые каналы 28 8
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 292 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17144 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8932 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4936 3
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 182 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8464 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 61 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3729 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 805 2
Mesh network - Ячеистая топология сети 69 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3799 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 172 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1148 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 966 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 5
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 119 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2897 3
StarBlazer Tandem 9 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 2
Тимошенко Олег 7 5
Буренков Дмитрий 4 4
Комарицкий Александр 6 3
Юрличич Юрий 1 1
Fitri Ahmad - Фитри Ахмад 1 1
Пехтерев Сергей 55 1
Ставров Сергей 1 1
Шленкин Сергей 1 1
Игнатов Владислав 3 1
Вторыгин Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 24
Европа 24659 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 4
Ближний Восток 3042 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1029 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1248 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1089 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 3
Азия - Азиатский регион 5754 3
Канада 4990 3
Германия - Федеративная Республика 12950 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4310 2
Африка - Африканский регион 3575 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 514 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1155 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1323 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1783 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - СФО - Новосибирск 4684 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3404 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1717 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2978 1
Индонезия - Республика 1016 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1632 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3384 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 479 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1706 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1186 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1557 1
США - Колумбия - Вашингтон 1454 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 671 1
Россия - ДФО - Амурская область 858 1
Россия - Крайний Север 319 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1347 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 2
Аренда 2582 2
ФЦП Повышение безопасности дорожного движения - Федеральная целевая программа 35 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 768 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 459 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2323 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1064 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 262 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 43 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
Связь-Экспокомм 113 1
