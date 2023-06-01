«Ростех» впервые продемонстрировал защищенный комплекс связи для полевых условий

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил на международной выставке «Комплексная безопасность» полевой комплект средств связи в защищенном исполнении. Разработка позволяет организовать связь в любой точке местности, а также имеет возможность подключения к ведомственной сети «Интранет» МЧС России для обеспечения эффективного взаимодействия при решении оперативных задач. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Полевой комплект средств связи разработан специалистами концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»). Оборудование обеспечивает голосовую связь, передачу коротких сообщений и координат, позволяет проводить сеансы аудио- и видео-конференц-связи, а также использовать сертифицированные средства криптозащиты и межсетевого экранирования на базе VPN. Комплекс дает возможность выхода в ведомственную сеть «Интранет» МЧС России и глобальную сеть интернет, используя абонентский терминал спутниковой связи Ku-диапазона.

Полевой комплект связи работает в радиосети стандарта DMR Tier 2 (Digital Mobile Radio), позволяет вести записи переговоров и обеспечивает защиту от прямого прослушивания.

«Ростех» впервые продемонстрировал защищенный комплекс связи для полевых условий

«Новые полевые комплекты связи в защищенном исполнении разработки концерна уже успешно прошли испытания на территории главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и получили высокую оценку заказчика. Комплект предназначен для обеспечения надежной, устойчивой связи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ожидается, что в текущем году оборудование будет принято на снабжение МЧС», – сказал руководитель проектного офиса Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Дмитрий Павлов.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.