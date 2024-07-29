Социальный фонд России получит свои 5 тысяч ПК. Жалобы в ФАС не помогли остановить госзакупку

Определен победитель госзакупки по приобретению 4837 АРМ для территориальных органов СФР. Обращения в ФАС не смогли остановить тендер.

Жалобы в ФАС – не преграда электронному аукциону

ФАС признал необоснованными две жалобы по заявке, размещенной 18 июня 2024 г. на сайте госзакупок. В результате электронный аукцион на поставку Социальному фонду России (СФР) 4837 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на 436 млн руб., по 90266 руб каждое, выиграла компания «Мигалка».

9 июля 2024 г. CNews написал о том, как компании «123 Солюшнс» и «Скай Ай Ти» обратились в ФАС с жалобами на предвзятый выбор поставщика по госзакупке для СФР. Результатом обращений стало дважды принятое решение о приостановлении определения поставщика. Это не помешало разместить на сайте госзакупки протокол подведения итогов определения поставщика и перевести покупку на этап «Определение поставщика завершено».

Согласно поступившему в CNews после публикации комментарию от СФР, комиссия ФАС по контролю в сфере закупок приняла решение о признании поступивших жалоб необоснованными и не установила нарушений в действиях фонда при проведении закупки.

Обращения рассмотрены и отвергнуты

Сейчас на сайте госзакупки можно ознакомиться с решениями ФАС по обеим жалобам.

В жалобе от компании «123 Солюшнс» от 1 июля 2024 г., уиыверждалось, что заказчик установил такие технические и функциональные требования к «Базовой системе ввода-вывода» (BIOS), которые соответствуют системе одного конкретного производителя – компании Kraftway.

Согласно решению Комиссии Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок, «как минимум четыре программных обеспечения соответствуют характеристикам, установленным в «Описании объекта закупки». В результате комиссия ФАС пришла к выводу, что действия заказчика не противоречат положениям Закона о контрактной системе. Также в решении Комиссии ФАС отмечено, что заявитель на заседании комиссии не представил документы и сведения, подтверждающие обоснованность довода. Таким образом, жалоба компании «123 Солюшнс» была признана необоснованной.

В жалобе компания «Скай Ай Ти» от 3 июля 2024 г., обращалось внимание на включение заказчиком в описание BIOS сторонней утилиты, не поставляющейся с BIOS, которая запускается в ОС. Также в документе говорилось, что заказчик установил дополнительное требование о совместимости утилиты с операционной системой Windows, при том, что данная ОС отсутствует в Реестре российского программного обеспечения.

В решении Комиссии Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок по этой жалобе было отмечено, что пункт 2.1 «Описания объекта закупки» устанавливает в том числе, «что встроенное русифицированное системное программное обеспечение BIOS, должно быть внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Также, на заседании комиссии было установлено, что «требование о совместимости утилитов с операционной системой Windows установлено в целях обеспечения интеграции с уже имеющейся у Заказчика операционной системой Windows для работы с программным обеспечением, поддерживающим только операционную систему Windows». При том, что заказчик в соответствии с правительственным постановлением от 16 ноября 2015 г. №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установил запрет на закупку и установку иностранного ПО на поставляемый товар, действия заказчика не противоречат положениям Закона о контрактной системе.

В этом решении Комиссии ФАС тоже отмечено, что заявитель на заседании Комиссии не представил документы и сведения, подтверждающие обоснованность его довода. В результате жалоба компании «Скай Ай Ти» также была признана необоснованной.

Победа «Мигалки»

Таким образом, несмотря на все сложности, непростой путь многомиллионной госзакупки подошел к логическому финалу.

В результате победителем электронного аукциона стала компания Мигалка, часто привлекавшая к себе внимание на ниве госзакупок, поскольку за несколько лет заключила несколько сотен госконтрактов на сумму 3,7 млрд руб. Также компания «Мигалка» известна тем, что ее отстраняли от тендера на поставку серверов Федеральному казначейству, с ней разорвал контракт на поставку моноблоков Росстат, ее поставка ПК в отделения МЧС была остановлена ФАС.