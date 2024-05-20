Рекордсмена по участию в госконтрактах отстранили от крупного тендера. Перед этим он завалил поставку Казначейству 13 тыс. ПК

С участия в тендере Федерального казначейства были сняты три из шести компаний-участников, в том числе компания «Мигалка», которой не раз выставлялись многомилионные штрафы за просрочки обязательств по ряду госконтрактов. Компания подала жалобу в московское управление ФАС.

Неудача компании-рекордсмена

Тендер на поставку 84 серверов с начальной ценой 630 млн руб. в целях развития Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства прошел 13 мая. Аукцион, проведенный госзаказчиком всех закупок Казначейства ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (ФКУ «ЦОКР»), закончился отклонением трех заявок из шести. Отстранена от тендера была и компания «Мигалка», известная как сотнями заключенных госконтрактов, так и штрафами за просрочки обязательств и разрывами госконтрактов. В настоящий момент определение поставщика завершено, но приостановлено из-за жалобы компании «Мигалка», направленной в московское управление ФАС.

Согласно электронному протоколу подведения итогов аукциона, технические характеристики серверов, предлагаемых тремя компаниями, в том числе компанией «Мигалка», отличались от технических характеристик, значащихся в реестре радиоэлектронной продукции.

Как отмечено в документе, если значения характеристик товара, указанных в составе заявки, не соответствуют характеристикам, указанным в реестре промышленной продукции, это не позволяет подтвердить страну происхождения товара, и говорит об отсутствии предлагаемого к поставке товара в реестре. Такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров из иностранного государства или группы иностранных государств и не позволяет отнести предлагаемый товар к российской продукции.

Федеральное казначейство – за отечественное «железо»

По словам начальника управления информационной инфраструктурой Федерального казначейства Игоря Кальченко, половина из поданных заявок была отклонена именно по причине несоответствия требованиям статьи 14 Закона № 44 ФЗ «Применение национального режима при осуществлении закупок».

«Отказ комиссии по осуществлению закупок продиктован тем, что трое из шести участников аукциона предложили поставить «железо», которое не соответствует параметрам ни одной реестровой записи актуального реестра оборудования отечественного производства. – Прокомментировал ситуацию Игорь Кальченко. – В Казначействе с удивлением отмечают такое поведение некоторых участников рынка. Закупаемый товар не является уникальным и в настоящий момент в реестре Минпромторга можно найти несколько записей, в которых содержатся требуемые характеристики закупаемого оборудования. В условиях перехода нашей страны к импортонезависимости, попытки выйти на тендер с «импортным» товаром в надежде, что никто не придет с отечественным – недальновидная политика ведения бизнеса компании».

«Мигалка» не сдается

По словам представителя компании «Мигалка», компания выступила на аукционе с наиболее низким ценовым предложением и считает, что заявка отклонена незаконно, поскольку сведения о товарах, содержащиеся в реестре носят информационный характер. И по этой причине, считают в компании, заказчик не вправе использовать данные сведения как неопровержимое доказательство недостоверности информации о характеристиках товара, указанных в заявке участника.

Компания «Мигалка» направила в московское управление ФАС жалобу, которая приостановила определение поставщика по данной закупке.

CNews не раз писал об активном исполнителе госзаказов ООО «Мигалка» с момента образования в октябре 2020 г. заключившем почти четыре сотни госконтрактов на общую сумму 3,7 млрд руб.

Но и случаев неисполнения обязательств по тендерам в истории компании хватает. В 2022 г. – остановка тендера на поставку по решению ФАС продать 2500 ПК в отделения МЧС по всей России. В 2023 г. – срыв сроков поставки 13 тыс. моноблоков Казначейству, и последующее расторжение госконтракта почти на 559 млн руб. В том же 2023 г. – расторгнутый контракт с Росстатом на поставку российских моноблоков на 138,1 млн руб. В 2024 г. – проигрыш в суде Федеральному казначейству, расторгнувшему госконтракт с «Мигалкой» в одностороннем порядке, после того как компания не поставила Казначейству 13 тысяч ПК.

По словам Игоря Кальченко, после расторжения госконтракта на поставку моноблоков ЦОКР подавал ходатайство в ФАС на включение «Мигалки» в Реестр недобросовестных поставщиков, но ФАС его не удовлетворил.