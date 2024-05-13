Федеральное казначейство разгромило в суде компанию, не поставившую ему 13 тысяч ПК

Закупка моноблоков для нужд Федерального казначейства в 2023 г. закончилась односторонним расторжением госконтракта с компанией-победителем «Мигалка» из-за неисполнения ей условий контракта. «Мигалка» подала иск о признании данного расторжения контракта недействительным и проиграла суд Казначейству.

Конец судебной эпопеи

Федеральное казначейство победило в арбитражном суде ООО «Мигалка». После разрыва Федеральным казначейством в одностороннем порядке контракта почти на 559 млн руб., компания «Мигалка» попыталась добиться признания этого отказа недействительным в судебном порядке, но проиграла. Ознакомиться с судебным решением от 8 февраля 2024 г. можно на сайте Арбитражного суда города Москвы.

Представитель компании «Мигалка» сообщил CNews, что с решением суда в компании согласны и оспаривать его не собираются.

«Многолетняя практика, выстроенная в Казначействе при подготовке, проведении торгов и приемке товаров, работ и услуг по результатам закупки, а также многоуровневая система контроля позволяют митигировать все возможные риски, а в случае их наступления иметь четкий алгоритм устранения последствий для ведомства. Это подтверждает случай с ООО «Мигалка», – прокомментировал ситуацию представитель Казначейства.

Также в Казначействе отметили, что по интересному совпадению в начале мая в ряде интернет-источников и телеграм-каналов вышли статьи порочащие честь и достоинство государственных гражданских служащих Казначейства России, в которых фигурирует вышеупомянутый контракт.

Несостоявшаяся поставка и оплата неустойки

В 2023 г. активный исполнитель госзаказов ООО «Мигалка» сорвала сроки поставки 13 тыс. моноблоков Казначейству, не поставив ни единицы заявленного оборудования в отведенные госконтрактом сроки. Это стало причиной отказа Казначейства от обязательств, в результате чего госконтракт почти на 559 млн руб. был расторгнут 17 апреля 2023 г. Согласно решению о расторжении контракта, компания задержала поставку устройств на месяц без одного дня (29 календарных дней) и перестала отвечать на письма заказчика о возможных сроках поставки товара.

Это далеко не первая новость об участии компании «Мигалка» в тендерах. В январе 2022 г. CNews писал о том, как «Мигалка» лишилась возможности продать 2500 ПК в отделения МЧС по всей России, в результате остановки тендера на поставку по решению ФАС. А в мае 2023 г. – о том как Росстат, также в одностороннем порядке, разорвал контракт с компанией «Мигалка» на поставку российских моноблоков на 138,1 млн руб.

Затем государственный заказчик всех закупок Казначейства ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (ФКУ «ЦОКР») выставил ООО «Мигалка» требование об оплате неустойки в размере 2,2 млн руб., и вся сумма была оплачена компанией.

Суд после разрыва контракта

Следующим шагом ООО «Мигалка» стал иск к ФКУ «ЦОКР» о признании одностороннего отказа ответчика от исполнения контракта №ФКУ0577/11/2022/САО от 03 ноября 2022 г. недействительным.

Согласно объяснениям компании, она не смогла поставить товар, указанный в заявке на участие в аукционе, потому что производитель Depo Computers снял его с производства, но предлагала Казначейству замену товара. Согласно решению суда, ООО «Мигалка» в письме от 13 апреля 2023 г. предложила ФКУ «ЦОКР» рассмотреть возможность поставки товара по контракту с ценой за единицу товара 98300 руб. (производитель «Бештау») или 107996,40 руб. (производитель Depo Computers). При этом контрактом установлено, что стоимость за единицу товара составляет 41869 руб.

Как отмечается в решении суда, предложение ООО «Мигалка» о заключении дополнительного соглашения по контракту, которым товар заменяется на товар с улучшенными характеристиками, не могло быть принято ФКУ «ЦОКР». Такой шаг нарушил бы Закон о контрактной системе, поскольку ч.1 ст. 95 этого закона устанавливает, что изменение цены контракта возможно, но в пределах 10% от ее изначальной цены. Цена за единицу товара, предложенного ООО «Мигалка» к замене, более чем в два раза превышала первоначальную цену за единицу товара по контракту.

В результате серии судебных заседаний, Арбитражный суд города Москвы 8 февраля 2024 г. отказал компании «Мигалка» в удовлетворении исковых требований.

ООО «Мигалка» – очень молодая компания, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрированная в Москве 15 октября 2020 г. Единственный учредитель и гендиректор компании – Галина Михайлова. По данным «Контур.фокуса», только чуть более чем за год своего существования «Мигалка» участвовала в 702 тендерах с общей суммой начальных цен договоров и контрактов в 6,9 млрд руб. и смогла победить в 243 государственных тендерах, подписав соглашений на 1,8 млрд руб.