Казначейство разорвало полумиллиардный контракт с богатеющей на госзаказах компанией: Она не поставила ПК и не отвечала на письма

Компания - активный исполнитель госзаказов не смогла поставить 13 тыс. ПК российского производства Казначейству. Ведомство в одностороннем порядке расторгло госконтракт почти на 559 млн руб. Компания не только допустила просрочку, но и перестала отвечать на письма заказчика. Поставщик же объясняет ситуацию тем, что не смог передать заказчику товар, так как он был снят с производства.

Расторжение госконтракта

Как выяснил CNews, Центр по обеспечению деятельности Казначейства в одностороннем порядке расторг полумиллиардный госконтракт на поставку десятка тысяч российских персональных компьютеров (ПК).

Поставить технику Казначейству должна была компания «Мигалка». Она примечательна тем, что за несколько лет смогла заключить несколько сотен госконтрактов на сумму 3,7 млрд руб. Однако поставить 6,2 тыс. устройств к назначенному сроку компания не смогла. Согласно решению о расторжении контракта, компания задержала поставку устройств на месяц без одного дня (29 календарных дней) и перестала отвечать на письма заказчика о возможных сроках поставки товара.

Победить по одной цене — заключить по другой

Аукцион на поставку ПК для Казначейства был объявлен 30 сентября 2022 г. с максимальной ценой контракта 559 млн руб. В аукционе приняли участие пять компаний, чьи наименования не раскрываются в документах. «Мигалка» снизила цену контракта на 25,1% с 559 млн руб. до 418,7 млн руб. (на 140,3 млн руб.). Госконтракт между Казначейством и победителем был заключен 3 ноября 2022 г.

Но контракт был заключен по другой цене: вместо предложенных «Мигалкой» 418,7 млн руб. — на сумму 558,99 млн руб., но на большее количество товара. Первоначально Казначейству требовалось ровно 10 тыс. ноутбуков, и именно такое их число указано в техническом задании к аукциону. Из них 6 тыс. поставщик должен был передать Казначейству в 2023 г., а оставшиеся 4 тыс. — в 2024 г.

Как рассказал CNews представитель Казначейства, служба приняла решение «увеличить количество поставляемых моноблоков до начальной максимальной цены» из-за того, что на аукционе победитель существенно снизил цену. Он подчеркнул, что «Мигалка» согласилась с предложением и взяла на себя обязательство поставить 13351 ПК (6245 штук в 2023 г. и 7106 в 2024 г.) за 558,99 млн руб. При этом цена за один моноблок составила 41869 руб.

Согласно техническому заданию, Казначейству требовались моноблоки с четырьмя ядрами, и оперативной памятью не менее 32 ГБ, разрешением экрана 1920x1080 и частотой оперативной памяти не менее 2,4 ГГц.

Неустойка и реестр недобросовестных поставщиков

«Мигалка» предложила к поставке моноблоки российской компании Depo Computers.

Она должна была поставить первую партию ПК в количестве 6243 шт. на сумму 261,4 млн руб. до 6 марта 2023 г., однако этого не произошло. Казначейство направило поставщику официальное письмо с просьбой сообщить возможную дату поставки товара, однако никакого ответа от «Мигалки» не последовало, следует из документа на расторжение контракта. Устройства не поступили заказчику и в начале апреля.

Это и послужило поводом к одностороннему отказу Казначейства от исполнения обязательств по контракту. Контракт был расторгнут 17 апреля 2023 г.

Помимо этого, Казначейство намерено направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве сведения о компании для ее включения в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас таких сведений об ООО «Мигалка» в реестре нет, следует из портала госзакупок.

Центр по обеспечению деятельности Казначейства также выставил недобросовестному исполнителю требование об оплате неустойки в размере 2,2 млн руб. На момент написания публикаций в карточке контракта отсутствует квитанция об оплате неустойки.

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Представитель Казначейства сообщил CNews о планах провести в ближайшее время повторный аукцион на поставку моноблоков с идентичными характеристиками оборудования.



Объяснения поставщика

Как рассказала CNews гендиректор ИТ-компании «Мигалка» Галина Михайлова, компания не смогла поставить товар, указанный в заявке на участие в аукционе, потому что производитель (Depo Computers) снял его с производства. Это произошло в связи с окончанием действия реестровой записи (31 марта 2023 г.) устройств.

«Мигалка» обратилась в «Депо электроникс» (юрлицо Depo Computers) с просьбой предоставить аналогичный по характеристикам товар. И «Депо электроникс» предложила ПК по цене уже 107,99 тыс. руб. за штуку, то есть примерно в 2,5 раза дороже изначальной цены на устройства (41,9 тыс. руб.), которые компания планировала поставить, рассказала Михайлова. При этом цена контракта бы увеличилась в 2,6 раза с почти 559 млн руб. до 1,4 млрд руб. Она предположила, что на такой рост цены повлиял курс доллара, санкции и цепочки поставок комплектующих из-за рубежа.

По ее словам, «Мигалка» предложила Казначейству увеличить стоимость контракта с учетом цены, которую предлагает производитель. Но заказчик на письмо с этим предложением не ответил.

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«Поставщик, став заложником курса доллара и производителя, не смог поставить товар, предусмотренный контрактом, потому что производитель снял его с производства, а новая линейка производителя стоит несоизмеримо дороже, при этом сроки поставки вылетают за предусмотренные рамки, и заказчик не согласовал изменение договора в части цены и сроков», — заключила Михайлова.

За несколько лет заключить сотни госконтрактов

ООО «Мигалка» примечательна тем, что это относительно молодая компания, образованная в октябре 2020 г. в Москве. И за это время ей удалось заключить 390 госконтрактов на общую сумму 3,7 млрд руб. Именно такое количество содержится в базе «Контур.фокус». Например, в 2020 г. компания на 368,2 млн руб. поставила Федеральной таможенной службе (ФТС) рабочие станции, обойдя такого крупного и известного конкурента как «Аквариус». В 2021 г. компания поставила автоматизированные рабочие места на 199,3 млн руб. для Фонда социального страхования.

По некоторым госконтрактам заказчиками в отношении «Мигалки» были выставлены многомилионные штрафы за просрочки обязательств. Например, требование ФТС выплатить неустойку в размере 9,4 млн руб. из-за просрочки поставки рабочих станций на 114 дней. Или требование подведомственного МЧС учреждения о выплате 1,3 млн руб. пени также за просрочку исполнения обязательств.



Единственным учредителем выступает Галина Михайлова. Согласно базе, выручка «Мигалки» по итогам 2021 г. составила 2,3 млрд руб. при чистой прибыли в 3,9 млн руб. (данных по выручке по результатам 2022 г. в базе пока нет).

На своем сайте компания заявляет о десятилетнем успешном опыте работы. «Мигалка» указывает, что занимается поставками компьютерного, серверного, сетевого оборудования, периферийных устройств, расходных материалов к ним и программного обеспечения государственным и корпоративным заказчикам.