Российский суд закупает ПК с древней Windows, потому что другие ОС плохо подходят для ГАС «Правосудие»

Пермскому краевому суду понадобились компьютеры с Windows 7, чтобы работать в системе ГАС «Правосудие». Она вышла в 2006 г. и несовместима ни с одной ОС из реестра российского ПО. Поддержка Windows 7, которой скоро исполнится 13 лет, прекратилась еще в начале 2020 г., вследствие чего ОС перестала получать важные обновления безопасности

Импортозамещение не подходит

Пермский краевой суд собрался закупить крупную партию компьютеров с предустановленной операционной системой Windows 7, пишет РБК. Данная ОС не поддерживается Microsoft с января 2020 г. и не получает важные обновления безопасности. Ее релиз состоялся в 2009 г., и после нее Microsoft выпустила еще три операционные системы для настольных ПК.

Компьютеры потребовались Пермскому суду для работы с государственной автоматизированной системой (ГАС) «Правосудие». Суд просит разрешение закупить ПК именно с ОС Microsoft, а не с российскими ее аналогами. В обосновании к госзакупке указано, что ни одна из представленных в реестре отечественного софта операционных систем не соответствует требованиям ГАС «Правосудие».

Пермскому суду потребовалась партия из 171 компьютера. Закупка предполагает установку на часть из них (или на все) более современные версии Windows, вплоть до Windows 11.

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Тендер Пермского краевого суда размещен на сайте госзакупок 24 мая 2022 г. На момент публикации материала он находился на стадии приема заявок, на которую суд выделил всего лишь неделю. Заявки принимаются до 1 июня 2022 г.

Древней системе – древнее ПО

Российская ГАС «Правосудие» разрабатывалась в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России», рассчитанной на 2002-2006 гг. Конкурс на определение подрядчика по разработке системы был проведен в самом начале 2004 г. Выиграл в нем подконтрольный Минцифры НИИ «Восход». Других вариантов не было, так как он был единственным, кто подал заявку на участие в данном тендере. Заказчиком выступил Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации.

Разработка системы растянулась на неполные два года. ГАС «Правосудие» была запущена в конце ноября 2006 г., за два месяца до выхода Windows Vista и за два с половиной года до появления Windows 7.

Согласно действующей документации, минимальные требования ГАС «Правосудие» рабочим станциям включают наличие на них ОС Windows XP. Эта система вышла в конце 2001 г. Ее поддержку Microsoft прекратила в апреле 2014 г., и в настоящее время она считается окончательно устаревшей. Даже разработчики браузеров перестали поддерживать ее, не говоря о производителях компьютеров, комплектующих и аксессуаров.

Дополнительно на компьютер для работы с ГАС «Правосудие» могут быть установлены офисный пакет Microsoft Office 2003 Professional Rus, клиентская часть СУБД Oracle Client 9.2.0.1, программный комплекс ИВК «Юпитер» 5.0 и антивирус Dr.Web Enterprise Suite версии не ниже 4.33.

«На части старых (унаследованных) ПК могут эксплуатироваться более старые версии ОПО (общее программное обеспечение – прим. CNews: операционная система Microsoft Windows 2000 на рабочих станциях; офисный пакет Microsoft Office 2000 Professional Rus на рабочих станциях, запланированных для развертывания подсистем ГАС “Правосудие”», – сказано в описании к системе.

Альтернативы нет

Система «ГАС» Правосудие представляет собой комплекс сервисов для цифровизации российских судов. С ее помощью, к примеру, можно просматривать сведения по делам судов общей юрисдикции, а также подавать необходимые документы в электронном виде.

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«ГАС» Правосудие в настоящее время активно используют в своей практике юристы и адвокаты. Также к ней обращаются эксперты по проверке благонадежности контрагентов.

Между тем, далеко не все специалисты в области права довольны работой этой системы. К примеру, как пишет РБК, руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гладин считает ее «громоздкой, но объективно нужной».

«Среднестатистическая российская юрфирма вроде нашей пользуется этой системой регулярно, – сказал Сергей Гладин. – Например, чтобы понять, как себя ведет определенный судья при рассмотрении нужной категории спора; при проведении due diligence определенного лица, чтобы понять, насколько оно «проблемно» и добросовестно; для поиска практики по заданной статье Гражданского или Уголовного кодекса, если на этот счет пока нет разъяснений Верховного суда»,

Со слов Гладина, достойной замены ГАС «Правосудие» в России на май 2022 г. не существовало. Он добавил, что единственная ее альтернатива – «ходить ногами и прозванивать суды самостоятельно».

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Выход 16-летней ГАС «Правосудие» из строя может сильно усложнить работу российской судебной системы. В частности, документы придется подавать не в электронном виде, не выходя из дома или офиса, а прямо в канцелярию судов в бумажном виде, отправляя их по почте. А до почтового отделения еще нужно дойти. Со слов Сергея Гладина, это «крайне неудобно».

Стоит отметить, что арбитражные суды пользуются другой системой – картотекой арбитражных дел под названием «Электронное правосудие». «Она в отличие от общих судов является максимально информативной и единой на территории России», – сообщил изданию адвокат Адвокатской палаты города Москвы Денис Фролов.

Минцифры осведомлено о проблеме

Представитель Минцифры сообщил изданию, что ведомство владеет информацией об отсутствии в реестре российского ПО систем, подходящих для работы с ГАС «Правосудие». «Мы понимаем, что сохранить модель отложенного импортозамещения не получится, поэтому в соответствии с поручением вице-премьера Дмитрия Чернышенко подготовим план перехода на отечественное ПО для всех органов власти, – сказал представитель министерства. – В основе плана будет анализ данных, которые коллеги нам предоставят до конца июня». Он добавил также, что в Минцифры «заинтересованы в полном и комфортном переходе госорганов на российские решения в ближайшее время».

Представитель НИИ «Восход» заявил изданию, у института нет актуальных сведений о работе ГАС «Правосудие». С его слов, с момента передачи системы в эксплуатацию институт «не имеет информации о текущем статусе системы и ее совместимости».