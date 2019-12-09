Microsoft «убьет» Windows 7 в начале 2020 г. Найден способ бесплатно обновлять Windows и впредь

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Утилита-отмычка

Любительское сообщество техподдержки пользователей на интернет-форуме My Digital Life нашло способ обхода платных ограничений Microsoft на установку обновлений расширенной безопасности Windows 7 (Extended Security Updates, ESU). С помощью небольшой утилиты BypassESU установка обновлений доступна на любой системе, а не только тем, кто оплатил лицензию ESU.

Согласно данным Microsoft, официальная техническая поддержка операционных систем Windows 7 заканчивается через месяц – 14 января 2020 г. Тем не менее – из-за достаточно большой доли пользователей Windows 7, до сих пор не решившихся перейти на более новые версии ОС, с 1 декабря 2019 г. компания предложила компаниям малого и среднего бизнеса доступ к обновлениям в рамках сервиса Extended Security Update, на платной основе. Благодаря этому сервису, Windows 7 может оставаться в актуальном состоянии вплоть до января 2023 г.

В зависимости от типа лицензии Windows 7 – Enterprise или Pro, а также с учетом продолжительности подписки на обновления расширенной безопасности (с 12-месячным шагом), стоимость сервиса ESU колеблется в диапазоне от $25 до $200 за одну систему (цена также может варьироваться по регионам и типам многопользовательских лицензий).

Таким образом, расширенные обновления безопасности – даже на платной основе, отныне доступны только в рамках определенных мультилицензионных программ – корпоративных и для среднего и малого бизнеса (SMB).

Примеры цен сервиса Windows 7 ESU в США

Пользователи с индивидуальной лицензией Windows 7 после 14 января 2020 г. действительно остаются без какой-либо поддержки. Бесплатные расширенные безопасности Windows 7 до января 2023 г. доступны только по подписке на виртуальный рабочий стол Microsoft Windows в рамках программы «ПК как сервис». Правда, при этом придется оплачивать использование облачных ресурсов Azure.

Как работает обходной путь

В начале ноября 2019 г. – в преддверии запуска сервиса ESU, Microsoft представила тестовое обновление Windows 7 ESU (KB4528069). С этим обновлением системные администраторы компаний получили возможность проверить имеющийся в их распоряжении парк систем на совместимость с грядущим процессом получения и установки расширенных обновлений безопасности.

Версии обновления Windows 7 KB4528069 с проверкой ESU

Уже на стадии установки обновления система требует предоставить лицензионный ключ ESU, с помощью которого в дальнейшем будет обеспечен доступ к будущим обновлениям для каждой системы.

Именно на этой стадии небольшая утилита BypassESU, созданная пользователями сообщества My Digital Life, запускает обход операции проверки ключей ESU и позволяет установить тестовый ESU на любую систему. В каком-то смысле этот процесс напоминает обход проверки ключей при установке Windows, который моддеры практикуют на протяжении последних десятилетий.

По мнению сотрудников немецкого портала Deskmodder, Microsoft с большой вероятностью найдет способ нейтрализовать утилиту BypassESU в следующих обновлениях, однако практика показывает, что в прошлом Microsoft далеко не всегда успевала вовремя обновлять защиту лицензионных ключей Windows. Создатель BypassESU – пользователь сообщества My Digital Life с ником abbodi1406, в свою очередь, намерен продолжить проект по обходу платных обновлений ESU.

Процесс сворачивания поддержки Windows 7

О прекращении поддержки Windows 7 с начала 2020 г. в Microsoft заявили еще в начале 2017 г. Компания рекомендовала пользователям, особенно корпоративным, заранее перейти на Windows 10.

Системы Windows 7 перестали получать основную поддержку еще 13 января 2015 г. Сейчас производитель обеспечивает только расширенную поддержку системы. По данным сервиса сетевой статистики Netmarketshare, на конец сентября 2019 г. Windows 7 занимала вторую строчку по популярности с 28,17% установок на ПК с подключением к интернету. На Windows 10 приходилось 52,38%, на macOS 10.14 – 7,15%.

Основной период поддержки операционных систем Microsoft включает выпуск обновлений безопасности, исправление ошибок и добавление новых функций. Он продолжается в течение пяти лет со дня релиза системы или двух лет после выхода следующей версии продукта.

В период расширенной поддержки Microsoft продолжает выпускать обновления безопасности, но техническая поддержка и исправление ошибок осуществляются только на платной основе для корпоративных клиентов. Домашние пользователи в период расширенной поддержки продолжают получать только обновления безопасности.

Указанные для Windows 7 сроки прекращения поддержки в целом соответствуют общей политике Microsoft, однако инциденты с исключениями уже были. Так, выпущенная в 2001 г. и весьма популярная в свое время Windows XP лишилась поддержки только в 2014 г., то есть, спустя 13 лет после анонса.

Совсем недавно Windows 7 «исполнилось» 10 лет: эта операционная система впервые была представлена 22 октября 2009 г. Последняя версия Windows 7 (6.1.7601.23403) была представлена 22 февраля 2011 г.

