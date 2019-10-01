Компьютеры можно больше не покупать: Microsoft запустила «ПК как сервис». Видео

Эксклюзивный виртуальный десктоп на Azure

Компания Microsoft объявила о коммерческом запуске облачного сервиса «Виртуальный рабочий стол Windows» (WVD, Windows Virtual Desktop). Сервис обеспечивает пользователям настольных и мобильных систем полноценный доступ ко всем возможностям Windows и Office 365 через облачную платформу Microsoft Azure. Теоретически WVD дает возможность пользоваться функциональностью ОС Windows пользователям «тонких клиентов», обходящимся без полноценного ПК.

Windows Virtual Desktop – это облачный инфраструктурный сервис виртуальных рабочих столов (VDI) и приложений, который обеспечивает упрощенное управление, мультисессионную Windows 10, оптимизацию для Office 365 ProPlus и поддержку сред удаленных рабочих столов (Remote Desktop Services, RDS), где RDP-компоненты инфраструктуры работают по модели PaaS под управлением Microsoft.

С помощью сервиса WVD корпоративные клиенты Azure могут обеспечить своих сотрудников доступом к виртуализированным приложениям и удаленным рабочим столам. Помимо этого, сервис также предоставляет доступ к мультисессионным интерфейсам Windows 10, что является ключевым отличием WVD от предложений других поставщиков виртуализированных рабочих столов и приложений Windows.

По словам Скотта Манчестера (Scott Manchester), главного инженера-разработчика WVD, на момент коммерческого запуска платформы на предварительный просмотр сервиса уже было подписано более 20 тыс. компаний.

Глобальный запуск взамен ранних локальных планов

Как заявили в Microsoft, облачная система клиентской виртуализации запускается сразу в глобальном масштабе, хотя бета-тестирование сервиса WVD, впервые анонсированного в сентябре 2018 г., производилось только среди пользователей из США, а первоначальные планы Microsoft подразумевали «постепенное разворачивание сервиса в глобальном масштабе».

Еще в прошлом году – почти сразу после анонса планов по запуску и бета-тестированию «Виртуального рабочего стола Windows», Microsoft поглотила компанию FSLogix, которая занималась разработкой виртуализированных сред под Windows, схожих с Microsoft WVD.

По словам Брэда Андерсона (Brad Anderson), корпоративного вице-президента по продуктам Microsoft 365, в процессе совершенствования собственного сервиса «Виртуальный рабочий стол Windows», компания позаимствовала ряд разработок FSLogix для повышения удобств взаимодействия платформы с пользователем. Так, например, запуск новой виртуализированной версии Outlook благодаря использованию ноу-хау FSLogix займет одну-две секунды, а не почти минуту, как это было ранее.

По словам Андерсона, на фоне роста популярности тренда на перенос части или всей корпоративной инфраструктуры в облако, в компаниях также наблюдается рост спроса на перенос в облако рабочих столов: «Они смотрят на облако и говорят: «ОК, пусть эксперты управляют инфраструктурой, оптимизируют ее и настраивают чтобы все было сделано правильно, и тогда сторонняя служба – в данном случае Microsoft, просто упростит мою жизнь, позволив увеличивать или уменьшать нагрузку по необходимости». Впрочем, доступность таких служб может быть даже более критичной, нежели для других рабочих нагрузок в облаке. В конце концов, многое ли вы сможете сделать без доступа рабочему столу».

По словам Андерсона, использование WVD - единственный способ получить многосессионную среду Windows 10 в облаке, поскольку это единственный лицензионный способ: «Мы создали операционную систему и публичное облако, комбинация которых уникальна. Мы уверены, таким образом можем обеспечить лучшие условия работы с Windows 10 в публичном облаке».

Во что обойдется доступ к облачному сервису Microsoft WVD

Для предприятий с лицензиями Windows 10 Enterprise и Windows 7 Enterprise доступ к облачному сервису WVD обойдется без дополнительных трат на лицензирование – при условии наличия соответствующей лицензии на Windows или Microsoft 365.

Список лицензий на Windows или Microsoft 365, позволяющий получить доступ к облачному сервису «Виртуальный рабочий стол Windows», включает Microsoft 365 E3/E5, Microsoft 365 A3/A5, Microsoft 365 F1, Microsoft 365 Business, Windows 10 Enterprise E3/E5, Windows 10 Education A3/A5, пользовательская Windows 10 VDA.

Интерфейс MS Azure

При наличии одной из этих лицензий бесплатный доступ к сервису WVD можно получить с устройств без установленной Windows. Пользователю дополнительно придется оплачивать только потребляемые облачные ресурсы Azure – такие как Azure Virtual Machines и Azure Storage.

Несмотря на планы по скорому сворачиванию выпуска бесплатных обновлений для Windows 7, в описании сервиса WVD на сайте Microsoft отмечено, что при работе в сервисе WVD доступ к виртуализированным рабочим столам Windows 7 будет обеспечиваться бесплатными и расширенными обновлениями безопасности вплоть до января 2023 г.

Описание сервиса WVD на сайте Microsoft также гласит, что партнеры компании – такие как Citrix и VMware, также смогут интегрировать и использовать возможности Windows Virtual Desktop. Облачные провайдеры также смогут предлагать сервис Microsoft WVD в пакетах своих услуг. Со стороны разработчиков программного обеспечения и сервисов ожидается запуск ряда целевых комплексных решений с использованием WVD, которые со временем появятся в магазине Azure Marketplace.