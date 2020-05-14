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Tele2 придумала скидки нового типа на мобильную связь

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Телеком Мобильная связь Техника
, Текст: Эльяс Касми

Оператор Tele2 позволил своим абонентам объединяться в группы от трех до пяти человек для получения дополнительной скидки на услуги связи. Размер скидки варьируется от 5% до 20% и зависит от количества участников группы и ряда дополнительных условий. Дисконт предоставляется в рамках программы «Вместе выгоднее» и доступен всем абонентам Tele2.

Новая возможность сэкономить

Оператор связи Tele2 сообщил CNews о запуске новой программы скидок для своих абонентов под названием «Вместе выгоднее». Она позволяет снизить ежемесячные расходы на связь на 20%. Программа основана на объединении нескольких абонентов в группы, каждый участник которой получит скидку, даже если у всех состоящих в одной группе абонентов будут разные тарифные планы.

Создать группу может каждый абонент Tele2. Необходимая опция доступна им в личном кабинете на сайте оператора и в мобильном приложении «Мой Tele2», которое можно скачать из магазинов Google Play и Apple App Store.

Размеры скидки и условия получения

В созданную абонентом группу можно пригласить не более пяти человек. Это могут быть друзья, коллеги, родственники или просто знакомые.

Для получения скидки на счету абонента-участника группы должна быть сумма, равная абонентской плате по его тарифному плану. Также необходимо подключить услугу «Автоплатеж», позволяющую в автоматическом режиме пополнять мобильный счет с привязанной банковской карты. Комиссия за такие платежи не взимается.

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Чем больше людей в группе, тем выше скидка для каждого из участников

Для участников группы из трех человек индивидуальная скидка составит 5%, а если в группе будет четыре человека, то каждый будет экономить на услугах связи по 10% от их первоначальной стоимости.

15-процентная скидка доступна исключительно группам из пяти абонентов. Tele2 также предлагает дополнительную скидку 5% для абонентов, которые при подключении услуги «Автоплатеж» привязали карту платежной системы Visa. Держателям карт «Мир» и MasterCard эта опция на момент публикации материала скидка не предоставлялась.

Таким образом, каждый участник программы может получить скидку до 20%, которая распространяется не только на абонентскую плату по основному тарифу, но и на все дополнительные услуги, пакеты, подключенные в рамках тарифного конструктора.

Кому предоставляется скидка

Программа скидок «Вместе выгоднее» доступна действующим абонентам Tele2, пользующимся тарифами «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Программа также доступна на тарифе «Везде онлайн» для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, предложением можно воспользоваться при переходе в Tele2 от другого оператора с сохранением своего номера.

Групповые скидки также действуют для новых абонентов. Помимо этого, если приобрести комплект SIM-карт для всех участников группы посредством фирменного интернет-магазина Tele2, создание группы произойдет в автоматическом режиме, без дополнительных действий со стороны абонентов.

Скидки есть, но цены растут

Запуску программы «Вместе выгоднее» предшествовало несколько этапов повышения цен для всех абонентов Tele2. По информации ресурса Content-Review, 21 апреля 2020 г. был закрыт тариф «Мой Tele2», а на его место пришел тариф «Лайт», оказавшийся в некоторых регионах на 43% дороже в сравнении с ним.

По оценке специалистов ресурса, тариф «Мой разговор» подорожал на 25%, «Везде онлайн», доступный на момент публикации материала не во всех городах присутствия оператора, оказался дороже на 32%, а абонентская плата по тарифу «Мой онлайн+» выросла на 23% .

С 12 мая 2020 г. для абонентов Tele2 ряда российских регионов, в том числе Москвы и Московской области, подключившихся к тарифу «Безлимит» до апреля 2019 г., размер абонентской платы увеличен на 10%, а у тех, кто подключился до декабря 2019 г., она выросла на 8%.

Вместе с этим абонентская плата выросла для абонентов, подключившихся к Tele2 или поменявших тариф до декабря 2019 года. В этом случае тариф «Мой Tele2» подорожал на 14%, а тарифы «Мой разговор» и «Мой онлайн» – на 10%.

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