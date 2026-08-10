Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
CRM CEM CXM Customer Experience Management Технологии управления опытом клиента
- CJM - Customer Journey Map
карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов
- CEP - Customer Engagement Platform
Управление вовлеченностью клиентов
- Системы лояльности - Программы поощрения клиентов
- CAC - Customer Acquisition Cost - стоимость привлечения клиента
- UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса
- QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания
- CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 56, упоминаний - 58
CRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6141 1
|Content-Review 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.