Энтузиасты против воли Microsoft воскресили Windows 7 и будут выпускать для нее собственные патчи

Microsoft окончательно прекращает выпуск обновлений для Windows 7. Вместо нее этим займется команда энтузиастов – они продлят жизнь системе еще на два года минимум. Почти все апдейты будут бесплатными для пользователей и образовательных учреждений. Бизнесу придется вносить небольшой ежегодный взнос.

Windows 7 еще жива

Операционная система Windows 7 продолжит получать обновления, даже против воли Microsoft, пишет портал Ghacks. Последний официальный патч безопасности для нее выйдет 10 января 2023 г., после чего Microsoft окончательно забудет о ней. Инициативу по обновлению Windows 7 возьмут на себя энтузиасты из компании 0Patch.

Доступные обычным пользователям обновления для Windows 7 перестали выходить еще в январе 2020 г. В течение следующих трех лет Microsoft выпускала для нее, в основном, патчи безопасности, ориентированные на корпоративных клиентов. Теперь же не будет и их.

Команда 0Patch взялась поддерживать жизнь Windows 7 на протяжении еще как минимум двух лет. Она будет выпускать для нее неофициальные патчи безопасности, а также критические обновления, по меньшей мере, до января 2025 г. Подобный опыт у 0Patch имеется – она занимается подобным не первый год.

Рано или поздно отказаться от Windows 7 все же придется

Подавляющее большинство обновлений будут бесплатными. Лишь некоторые специфические апдейты 0Patch намерена распространять за деньги – подписка стоит $25 в год (1760 руб. по курсу ЦБ на 9 января 2023 г.) для каждого ПК. Бесплатные патчи ориентированы на обычных пользователей и образовательные учреждения, платные – на бизнес-пользователей.

Старое вместо нового

ОС Windows 7 совсем скоро исполнится 14 лет – ее первая стабильная сборка получила распространение летом 2009 г. Система оказалась весьма востребованной среди пользователей, поскольку обладала удобством, стабильностью и простотой освоения и использования на уровне всемирно любимой Windows XP, но при этом была наполнена множеством новых по тем временам функций и решений.

Это привело к тому, что на декабрь 2022 г. она по-прежнему установлена на 11,18% всех Windows-компьютеров в мире и на 6,44% в России (данные StatCounter).

10 января 2023 г. Также выходит последний официальный патч для Windows 8.1 – операционной системы, которую Microsoft всего за год сделала на основе провалившейся Windows 8 образца 2012 г. Система в настоящее время никому не нужна – у нее лишь 1,26% российского рынка и 2,59% рынка международного. Пользователи забраковали и Windows 8, и Windows 8.1 за неудобный плиточный интерфейс Modern UI и не желали переходить на них, продолжая работать в Windows XP и Windows 7 вплоть до выхода Windows 10 летом 2015 г.

Специалисты 0Patch не собираются поддерживать Windows 8.1. Неофициальные патчи и критические обновления для нее выходить не будут.

Кому это нужно

С одной стороны, Windows 7 морально устарела сразу после выхода Windows 10. С другой, на ее основе по-прежнему работают десятки миллионов компьютеров по всему миру.

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В первую очередь это офисные ПК, поскольку закупка лицензий новой ОС на целый парк компьютеров – внушительные расходы для бизнеса любого масштаба. Именно они составляют большую часть доли Windows 7 на мировом рынке Windows-компьютеров.

Именно на корпоративных клиентов Microsoft и ориентируются специалисты 0Patch, поскольку обычные пользователи, в большинстве своем, давно перешли на более свежие версии ОС Microsoft. Этого добивалась и сама корпорация, предлагая им, помимо прочего, бесплатный переход сперва на Windows 10, а затем и на Windows 11. Тем не менее, и среди обычных пользователей все еще есть приверженцы Windows 7 – одним не нравятся новые ОС Microsoft, другие владеют древними ПК, которые не «потянут» Windows 11, третьи работают в специфическом ПО, которое может сбоить в новых ОС.

Также на Windows 7 работают ПК во многих образовательных учреждениях.

Прогресс не остановить

Инициатива 0Patch не способна заставить Windows 7 жить вечно и дать пользователям возможность работать в ней еще 10-15 лет. Эта система в ближайшие пару лет, с очень высокой степенью вероятности, станет весьма условно пригодной к использованию.

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ОС – это далеко не все, что есть в компьютере. Также есть драйверы для «железа» и сторонний софт, например, те же браузеры. Разработчики этого ПО с течением времени перестают обеспечивать работоспособность своих продуктов под древними ОС. Например, подавляющее большинство современных браузеров больше не обновляется под Windows XP, и совсем скоро та же участь настигнет и Windows 7. CNews писал, что поддержка этой ОС с Chrome, самом популярном браузере в мире, будет отключена в феврале 2023 г.

Драйверы для оборудования с течением времени тоже перестают выходить для старых ОС. Рано или поздно пользователь Windows 7, купивший, к примеру, новую видеокарту, столкнется с тем, что драйверы под нее или вовсе не работают под этой ОС, или сбоят.