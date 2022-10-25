Google убивает любимую миллионами ОС Windows. Обратной дороги нет

В феврале 2023 г. Google отключит поддержку Windows 7 в браузере Chrome – самом популярном в мире. Эту ОС Microsoft по-прежнему используют несколько десятков миллионов людей во всем мире. В России она и вовсе на втором месте по популярности. Скоро они перестанут получать обновления Chrome, и браузер будет становиться все менее безопасным. Это вынудит многих отказаться от Windows 7 в пользу более современных ОС.

Новый удар по Windows 7

Интернет-гигант Google готовится прекратить поддержку операционной системы Windows 7 в своем браузере Chrome, пишет The Verge. Это может вызвать стремительное угасание ее популярности, особенно на фоне того, что Microsoft прекратила ее поддержку почти три года назад – в январе 2020 г.

Chrome – это самый популярный браузер на планете (65,7% доля в мире и 54,24 – в России, данные StatCounter на сентябрь 2022 г.). Отсутствие в нем поддержки той или иной ОС приводит к потере интереса к ней со стороны пользователей.

Chrome перестанет работать под Windows 7 с релизом версии 110. Она увидит свет в начале февраля 2023 г. Таким образом, пользователи Windows 7 смогут обновить свой браузер максимум до версии 109.

Точное количество тех, кто еще работает под Windows 7, на момент публикации установлено не было. Тем не менее, известно, что к концу 2021 г. их насчитывалось около 100 млн по всему земному шару. Статистика StatCounter за сентябрь 2022 г. гласит, что Windows 7 – третья по популярности версия ОС Microsoft в мире после Windows 10 и Windows 11.

Windows 7 любима миллионами пользователей, но Chrome они любят еще сильнее

В мире она удерживает 10,68% рынка против 13,55% Windows 11 и 71,85% у Windows 10. В России она еще более популярна – 20,64% и второе место, тогда как у Windows 11 лишь 5,65%, а у Windows 10 – 64,82%.

Windows 7 вышла в 2009 г. и почти моментально обрела популярность, особенно на фоне объективно не самой удачной Windows Vista, ее предшественницы. Одновременно с Windows 7 Chrome 110 перестанет поддерживать и Windows 8.1 – еще одну давно забытую ОС Microsoft (4,6% рынка в России и всего-навсего 2,7% в мире).

Основные последствия

Первое, с чем столкнутся пользователи Windows 7 и Windows 8.1 после исключения их ОС из списка поддерживаемых в Chrome – с повышенным вниманием киберпреступников. С каждым новым релизом Chrome Google исправляет в нем выявленные ошибки устраняет уязвимости. С течением времени пользоваться Chrome 109 станет небезопасно ввиду постепенного роста количества найденных в нем «дыр», которыми наверняка захотят воспользоваться злоумышленники.

Затем последуют «санкции» со стороны популярных интернет-сервисов. Рано или поздно они прекратят поддержку Chrome 109, в результате чего те или иные сайты перестанут работать в нем и будут требовать более современный браузер.

Свернув поддержку Windows 7 и Windows 8.1, Google подаст пример другим разработчикам браузеров. Большая часть современных обозревателей, например Brave, Opera, Microsoft Edge и Vivaldi, не имеют собственного движка и потому являются форками Chrome, так что они тоже прекратят поддержку устаревших ОС Microsoft.

Едва ли подавляющее большинство пользователей решат остаться на старом браузере, лишь бы не уходить с Windows 7

Разработчики сторонних браузеров, например Mozilla со своим Firefox, наверняка пойдут в этом же направлении.

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Так в свое время произошло с Windows XP и Windows Vista. Их поддержка в Chrome была прекращена в апреле 2016 г. Другие браузеры «подтянулись» почти моментально.

Вариантов не так уж много

Одна из основных причин, по которым десятки миллионов людей до сих пор пользуются Windows 7 – финансовая. Как правило, апдейт даже до Windows 10 требует покупки нового ПК или ноутбука ввиду отсутствия драйверов под более свежую ОС.

С учетом ускорения мировой инфляции и роста цен на компьютерную технику пользователи не спешат обновляться. В начале октября 2022 г. CNews писал, что продажи компьютеров просели во всем мире, а в России и вовсе рухнули более чем на 20%.

Сложнее всего приходится корпоративным пользователям. Им для перехода на новую ОС необходимо обновить целый парк ПК, что при нынешних ценах может вылиться в колоссальные расходы.

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Ситуация вокруг перехода с Windows 10 на Windows 11 аналогична. Новая ОС Microsoft знаменита своими завышенными системными требованиями и неумением полноценно работать на ПК, этим требованиям не соответствующим. В частности, Microsoft блокирует таким компьютерам доступ к обновлениям для Windows 11.

В итоге пользователям Windows 7 придется сделать выбор – или остаться на старом ПК со старой ОС и пользоваться с каждым днем теряющим очки безопасности браузером, или потратиться и купить ПК, соответствующий требованиям Windows 10 или Windows 11. Также можно попытаться перейти на Linux.

Что касается Windows 10, то Microsoft официально поддерживает ее до октября 2025 г. Следовательно, Google, а также разработчики других браузеров, пока еще будут выпускать под нее обновления для них.