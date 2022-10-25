Разделы

ПО Софт Безопасность Пользователю Интернет Интернет-ПО
|

Google убивает любимую миллионами ОС Windows. Обратной дороги нет

В феврале 2023 г. Google отключит поддержку Windows 7 в браузере Chrome – самом популярном в мире. Эту ОС Microsoft по-прежнему используют несколько десятков миллионов людей во всем мире. В России она и вовсе на втором месте по популярности. Скоро они перестанут получать обновления Chrome, и браузер будет становиться все менее безопасным. Это вынудит многих отказаться от Windows 7 в пользу более современных ОС.

Новый удар по Windows 7

Интернет-гигант Google готовится прекратить поддержку операционной системы Windows 7 в своем браузере Chrome, пишет The Verge. Это может вызвать стремительное угасание ее популярности, особенно на фоне того, что Microsoft прекратила ее поддержку почти три года назад – в январе 2020 г.

Chrome – это самый популярный браузер на планете (65,7% доля в мире и 54,24 – в России, данные StatCounter на сентябрь 2022 г.). Отсутствие в нем поддержки той или иной ОС приводит к потере интереса к ней со стороны пользователей.

Chrome перестанет работать под Windows 7 с релизом версии 110. Она увидит свет в начале февраля 2023 г. Таким образом, пользователи Windows 7 смогут обновить свой браузер максимум до версии 109.

Точное количество тех, кто еще работает под Windows 7, на момент публикации установлено не было. Тем не менее, известно, что к концу 2021 г. их насчитывалось около 100 млн по всему земному шару. Статистика StatCounter за сентябрь 2022 г. гласит, что Windows 7 – третья по популярности версия ОС Microsoft в мире после Windows 10 и Windows 11.

win600.jpg

Windows 7 любима миллионами пользователей, но Chrome они любят еще сильнее

В мире она удерживает 10,68% рынка против 13,55% Windows 11 и 71,85% у Windows 10. В России она еще более популярна – 20,64% и второе место, тогда как у Windows 11 лишь 5,65%, а у Windows 10 – 64,82%.

Windows 7 вышла в 2009 г. и почти моментально обрела популярность, особенно на фоне объективно не самой удачной Windows Vista, ее предшественницы. Одновременно с Windows 7 Chrome 110 перестанет поддерживать и Windows 8.1 – еще одну давно забытую ОС Microsoft (4,6% рынка в России и всего-навсего 2,7% в мире).

Основные последствия

Первое, с чем столкнутся пользователи Windows 7 и Windows 8.1 после исключения их ОС из списка поддерживаемых в Chrome – с повышенным вниманием киберпреступников. С каждым новым релизом Chrome Google исправляет в нем выявленные ошибки устраняет уязвимости. С течением времени пользоваться Chrome 109 станет небезопасно ввиду постепенного роста количества найденных в нем «дыр», которыми наверняка захотят воспользоваться злоумышленники.

Затем последуют «санкции» со стороны популярных интернет-сервисов. Рано или поздно они прекратят поддержку Chrome 109, в результате чего те или иные сайты перестанут работать в нем и будут требовать более современный браузер.

Свернув поддержку Windows 7 и Windows 8.1, Google подаст пример другим разработчикам браузеров. Большая часть современных обозревателей, например Brave, Opera, Microsoft Edge и Vivaldi, не имеют собственного движка и потому являются форками Chrome, так что они тоже прекратят поддержку устаревших ОС Microsoft.

cr600.jpg
Едва ли подавляющее большинство пользователей решат остаться на старом браузере, лишь бы не уходить с Windows 7

Разработчики сторонних браузеров, например Mozilla со своим Firefox, наверняка пойдут в этом же направлении.

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант
Поддержка ИТ-отрасли

Так в свое время произошло с Windows XP и Windows Vista. Их поддержка в Chrome была прекращена в апреле 2016 г. Другие браузеры «подтянулись» почти моментально.

Вариантов не так уж много

Одна из основных причин, по которым десятки миллионов людей до сих пор пользуются Windows 7 – финансовая. Как правило, апдейт даже до Windows 10 требует покупки нового ПК или ноутбука ввиду отсутствия драйверов под более свежую ОС.

С учетом ускорения мировой инфляции и роста цен на компьютерную технику пользователи не спешат обновляться. В начале октября 2022 г. CNews писал, что продажи компьютеров просели во всем мире, а в России и вовсе рухнули более чем на 20%.

Сложнее всего приходится корпоративным пользователям. Им для перехода на новую ОС необходимо обновить целый парк ПК, что при нынешних ценах может вылиться в колоссальные расходы.

Как перевести обучение сотрудников на российские технологии
Импортозамещение ВКС

Ситуация вокруг перехода с Windows 10 на Windows 11 аналогична. Новая ОС Microsoft знаменита своими завышенными системными требованиями и неумением полноценно работать на ПК, этим требованиям не соответствующим. В частности, Microsoft блокирует таким компьютерам доступ к обновлениям для Windows 11.

В итоге пользователям Windows 7 придется сделать выбор – или остаться на старом ПК со старой ОС и пользоваться с каждым днем теряющим очки безопасности браузером, или потратиться и купить ПК, соответствующий требованиям Windows 10 или Windows 11. Также можно попытаться перейти на Linux.

Что касается Windows 10, то Microsoft официально поддерживает ее до октября 2025 г. Следовательно, Google, а также разработчики других браузеров, пока еще будут выпускать под нее обновления для них.

Евгений Черкесов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Microsoft гигантская утечка. Пострадали десятки тысяч компаний по всему миру

Пароли больше не нужны. В Chrome и Android появилась авторизация нового типа

Криминальный сервис Caffeine превращает в киберпреступника любого желающего без навыков программирования

Российский блогер специально разбил машину о бетонный блок, чтобы убедиться: Определение ДТП в iPhone 14 не работает

Chrome стал самым «дырявым» браузером. Internet Explorer за ним не угнаться

Linux стал дьявольски опасен. Новое ядро убивает дисплеи ноутбуков. Видео

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика

50 горячих клавиш в редакторе таблиц «Р7-Офис» для экономии времени

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября