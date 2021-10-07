Microsoft объяснила, как установить Windows 11 в обход ее собственных ограничений. Есть шанс угробить ПК

Хак, одобренный Microsoft

Microsoft официально разрешила устанавливать свою новейшую операционную систему Windows 11 на компьютеры, не соответствующие минимальным требованиям. Корпорация опубликовала на интернет-странице поддержки продукта инструкцию по обходу некоторых ограничений, препятствующих обновлению «десятки» до Windows 11.

Предложенный Microsoft метод предполагает правку системного реестра и позволяет установить новую ОС на некоторые машины без активированного модуля TPM 2.0 и с процессором, который не входит в список официально поддерживаемых системой. Стоит иметь в виду, что модуль TPM 1.2 все равно понадобится.

TPM (Trusted Platform Module) – модуль, используемый для хранения криптографических ключей в компьютерах. Он, в частности, может быть выполнен в виде отдельного чипа, устанавливаемого на материнскую плату. Также существует его программная реализация TPM – fTPM.

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На странице поддержки «Способы установки Windows 11» подчеркивается, что Microsoft не рекомендует установку Windows 11 на устройства, не соответствующие минимальным системным требованиям. Ответственность за результат такого апгрейда возлагается на пользователя.

«Ваше устройство может работать неправильно из-за проблем совместимости. Устройства, которые не соответствуют этим системным требованиям, больше не будут гарантированно получать обновления, включая, помимо прочего, обновления безопасности», – предупреждает Microsoft.

По мнению журналистов издания Bleeping Computer, Microsoft сделала данный шаг, чтобы не вынуждать пользователей применять сторонние инструменты (скрипты) обхода требований по TPM и процессорам. Таковые начали появляться в Сети задолго до релиза Windows 11, который состоялся 5 октября 2021 г. Ранее Microsoft обещала закрывать лазейки, используемые подобными утилитами.

Способ обхода ограничений

Предложенный Microsoft способ обхода ограничений достаточно прост. Пользователю понадобится только встроенный в систему редактор реестра (regedit.exe), доступ в интернет и свободный внешний носитель.

Запустив программу Regedit, необходимо найти с ее помощью в системном реестре раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup. Далее в нем следует создать новый параметр типа DWORD с названием AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU и значением 1.

После этого нужно создать установочный носитель Windows 11 с помощью специального инструмента, доступного для загрузки на сайте Microsoft (Media Creation Tool). В качестве носителя можно использовать USB-флешку или DVD.

Затем необходимо перезапустить компьютер и загрузиться с установочного носителя. Теперь программа установки Windows 11 не будет проверять «железо» на соответствие минимальным требованиям в части версии модуля TPM и модели процессора.

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Согласно информации, опубликованной на странице поддержки, решившие таким образом проигнорировать рекомендации Microsoft относительно минимальных требований, могут наравне с остальными выбрать один из трех вариантов установки Windows 11: «полное обновление», при котором сохраняются личные файлы, драйверы, приложения и настройки системы; «сохранять только данные» – аналогично предыдущему варианту за исключением не сохраняющихся приложений и настроек; «чистая установка» – установка Windows 11 «с нуля», без сохранения компонентов Windows 10 и пользовательских данных.

Microsoft предупреждает, что манипуляции с системным реестром рискованны и могут привести к полной неработоспособности системы.

В сентябре 2021 г. CNews писал, что Microsoft разрешит устанавливать Windows 11 на ПК с устаревшим «железом» на свой страх и риск, без возможности получать какие-либо обновления системы в будущем.

Требования Windows 11 к «железу»

Согласно информации, опубликованной на странице с системными требованиями к Windows 11, на момент публикации данного материала новая ОС Microsoft как минимум требует двухъядерный 64-битный процессор с тактовой частотой 1 ГГц (AMD Ryzen 2000 или новее; Intel Core восьмого поколения или новее); 4 ГБ оперативной памяти, жесткий диск или SSD объемом 64 ГБ, модуль TPM 2.0, UEFI с поддержкой безопасной загрузки, видеоадаптер с поддержкой DirectX 12.

Для сравнения: Windows 10 нуждается в 1 ГБ оперативной памяти и 32-гигабайтным носителе информации. Столь жестких требований к процессору и наличию модуля TPM, как у Windows 11, у нет.

Примечательно, что после анонса новой Windows 11, состоявшегося 24 июня 2021 г., в мире резко вырос спрос на модули TPM 2.0. Закономерно подскочили и цены, причем многократно.

В конце июля 2021 г. Microsoft уточнила, что в некоторых случаях Windows 11 с одобрения компании сможет поставляться с настройками, не требующими активации модуля TPM. Издание Tom's Hardware предположило, что таким образом Microsoft сохраняет для себя возможность продвигать свою новейшую ОС на рынках, где TPM запрещены или не используются по иным причинам. К таковым издание, в частности, отнесло Китай и Россию.