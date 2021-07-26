Microsoft лишит миллионы пользователей возможности перейти на Windows 11

Microsoft решила блокировать установку Windows 11 на несовместимые с ней ПК. Она собирается закрыть все лазейки, позволяющие обойти ограничение по «железу», к выходу стабильной версии ОС. Windows 11 известна своими завышенными системными требованиями. Желание перейти на нее для многих выльется в крупные траты на покупку нового ПК.

Windows 11 не для всех

Корпорация Microsoft решила полностью исключить возможность установки ее новой ОС Windows 11 на компьютеры, не соответствующие ее системным требованиям, пишет Windows Central. Ограничения вступят в силу с выходом стабильной сборки системы. В настоящее время Windows 11 доступна только бета-тестерам. Релиз ее финальной версии состоится ближе к концу 2021 г.

Заявление о своем желании не допустить установку Windows 11 на ПК с неподходящим «железом» компания сделала спустя две недели после обнаружения «лазейки», позволяющей ставить новую ОС даже на очень древние компьютеры с использованием командной строки и реестра. В реестре нужно создать несколько дополнительных параметров, после чего Windows 11 можно будет поставить даже на ПК 20-летней давности.

CNews писал, что Windows 11 получила высокие для простой операционки системные требования. Располагая минимальными отличиями от Windows 10, она требует, чтобы в ПК был установлен хотя бы 64-гигабайтный накопитель. При этом объем оперативной памяти не должен быть меньше 4 ГБ. Также обязательно должен присутствовать модуль защиты TPM 2.0. Помимо этого, Windows 11 поддерживает исключительно процессоры Intel Core как минимум восьмого поколения или AMD Ryzen 2000 и новее. Есть поддержка и ряда ARM-чипов, но она в современных реалиях, когда 99% ПК и ноутбуков работают на процессорах AMD или Intel, почти ни на что не влияет.

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Microsoft заявила, что заблокирует владельцам устаревших (по ее мнению) компьютеров все возможности для установки Windows 11 или обновления до нее с более ранних версий Windows. «Мы знаем, что это отстой (it sucks – англ), что некоторые не будут иметь права на Windows 11. Но важно помнить, что причина, по которой мы делаем это, заключается в том, чтобы устройства были более производительными и безопасными», – заявили Microsoft.

Без слежки не обойдется

Определить, подходит ли компьютер пользователя под требования Windows 11, Microsoft действительно может. Как пишет WindowsLatest, для этого она задействует функцию сбора телеметрии – такую же, как она встроила в Windows 10 для сбора пользовательских данных, и которую многие блокируют при помощи стороннего ПО.

Если компьютер по тем или иным причинам не будет соответствовать требованиям новой ОС, «Центр обновления Windows» выдаст соответствующее предупреждение.

Microsoft пока не уточняет, какие именно способы обхода ограничений на установку Windows 11 она выявила и будет блокировать. Упомянула она лишь способ с использованием групповых политик.

«Групповая политика не даст вам обойти ограничения аппаратного обеспечения для установки Windows 11. Мы заблокируем вам возможность обновления вашего устройства, поскольку действительно хотим, чтобы ваши устройства оставались безопасными», – заявили разработчики Windows 11.

Ограничения пока можно обойти

В начале июля 2021 г. CNews писал об обнаружении пока еще рабочего способа обхода ограничений Microsoft. Он позволяет на этапе установки Windows 11 отключить проверку совместимости «железа». Для этого нужно запустить программу установки (из папки или путем создания загрузочного носителя и загрузки с него). Далее нужно выбрать нужную версию ОС из предложенного списка, после чего инсталлятор выдаст предупреждение о несовместимости «железа» компьютера с требованиями системы.

Сразу после этого необходимо вызвать командную строку комбинацией клавиш “Shift+F10” и в ней ввести команду “regedit” без кавычек. Запустится редактор реестра, в котором нужно перейти по пути “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup” и создать в нем новый раздел “LabConfig” (с учетом регистра).

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В этом разделе нужно создать три 32-битных параметра DWORD и присвоить каждому из них значение “1”. Параметры должны называться “BypassTPMCheck”, “BypassRAMCheck” и “BypassSecureBootCheck”.

После этого нужно выйти из редактора реестра и закрыть командную строку, а в окне с предупреждением о несовместимости, которое останется на экране, нажать кнопку назад (слева вверху). Затем надо будет начать процедуру установки заново, и никаких уведомлений о несовместимости больше не появится.

Пока неизвестно, сохранится ли эта «лазейка» в стабильной версии Windows 11.

Как избежать трат на новое «железо»

В случае если Microsoft действительно решит мешать владельцам устаревших ПК переходить на свою новую ОС, то вариантов у них останется немного. Им придется либо вложиться в покупку нового компьютера или апгрейд имеющегося, либо остаться на нынешней версии Windows.

Переход на Windows 11 возможен с Windows 10 и Windows 7, хотя в последнем случае это приведет к потере всей информации в памяти компьютера. Апдейт с более ранних версий не поддерживается.

ОС Windows 7 не поддерживается самой Microsoft с января 2020 г., однако разработчики программ, включая браузеры, по-прежнему адаптируют свое ПО под нее. Ее можно обновить до Windows 10, и тут главное, чтобы для имеющегося «железа» существовали драйвера для этой ОС.

Те же, кто в настоящее время пользуется Windows 10, могут игнорировать Windows 11, по меньшей мере, до 25 октября 2025 г. До этого дня Microsoft гарантированно будет поддерживать и обновлять Windows 10. Другие разработчики, вероятно, тоже не станут прекращать ее поддержку в ближайшие годы, поскольку не хотят лишиться миллионов потенциальных пользователей. В настоящее время Windows 10 – это самая популярная версия Windows в мире. Согласно StatCounter, в июне 2021 г. она была установлена на 78,89% всех существующих Windows-устройств.