Microsoft без предупреждения обновила легендарную Windows 7, поддержку которой давно прекратила

Windows 7 получила свежее обновление несмотря на то, что ее поддержка была прекращена почти полгода назад. Система, в свое время удерживавшая 63% рынка компьютеров, получила встроенный браузер Edge, который Microsoft перевела на движок Chromium.

Новый патч для «Семерки»

Корпорация Microsoft выпустила новое обновление для ОС Windows 7, несмотря на полное прекращение ее поддержки для обычных пользователей. Апдейт с номером KB4567409 предназначен для внедрения в систему нового фирменного браузера Microsoft – Edge.

Обновление доступно для скачивания и установки на ПК под управлением Windows 7 с интегрированным Service Pack 1, а также оно совместимо с Windows 8.1. Патч ориентирован на обычных пользователей – коммерческие клиенты Microsoft его пока не получат.

В отличие от Windows 10, где апдейт, внедряющий в систему обновленный Edge, входит в число обязательных, пользователи Windows 7 и Windows 8.1 могут отказаться от установки KB4567409. Обновление изначально входит в список опциональных, в том числе и по той причине, что поддержка Windows 7 официально прекращена.

Что изменится после установки

Интеграция в Windows 7 или Windows 8.1 пакета KB4567409 влияет исключительно на появление в системе браузера Edge, вернее, второго его поколения. Обозреватель вышел одновременно с Windows 10 в июле 2015 г., но до апреля 2019 г. основывался на собственном движке EdgeHTML. Эту версию своего детища Microsoft переименовала в Edge Legacy, а новую построила на базе Chromium, и именно ее получат пользователи Windows 7 и Windows 8.1 после установки KB4567409.

Microsoft поместила новый браузер в 11-летнюю ОС

В описании к апдейту сказано, что его установка не влияет на действующие пользовательские настройки. Система получает еще один браузер в дополнение к имеющимся, и даже Internet Explorer, на смену которому и пришел Edge, не будет удален. Как сообщал CNews, Microsoft настоятельно рекомендовала своим пользователям отказаться от Internet Explorer, объясняя это низким уровнем его безопасности и отсутствием новых версий.

Также пользователям не придется заново выбирать браузер для запуска по умолчанию – эту настройку патч тоже не меняет. Другими словами, после установки KB4567409 в системе появится еще один обозреватель, о существовании которого будут напоминать лишь иконки на рабочем столе и панели задач.

Edge, установленный через апдейт KB4567409, будет получать обновления по мере их появления. Как долго Microsoft собирается поддерживать его для Windows 7, на момент публикации материала известно не было.

Что случилось с поддержкой Windows 7

Microsoft прекратила поддержку Windows 7 14 января 2020 г., спустя немногим более десяти лет со дня ее релиза, состоявшегося в октябре 2009 г.. Теперь компания предлагает обновления для нее лишь своим корпоративным клиентам, и только за деньги. К примеру, правительству Германии поддержка Windows 7 обойдется практически в 900 тыс. евро.

Пять лет назад Windows 7 была на пике популярности

Одна из причин прекращения поддержки заключается в стремлении Microsoft перевести максимальное число пользователей на новую ОС Windows 10, минуя Windows 8 и 8.1, вышедшие в промежутке между Windows 7 и Windows 10, но не ставшие столь популярными. На момент публикации материала, согласно статистике StatCounter, Windows 7 занимала почти 21,5% рынка, тогда как у Windows 10 была 71-процентная доля. Windows 8.1 и Windows 8 удерживали 4,7% и 1,2% соответственно. Пик популярности Windows 7 пришелся на 2013-2014 гг., когда она занимала больше половины рынка Windows-компьютеров. Ее максимальная доля составила 63% В ноябре 2014 г.

Прекращение поддержки сильно отразилось на распространенности Windows 7

Windows XP, вышедшая в ноябре 2001 г., занимала 1,08% рынка. Ее поддержка была прекращена в апреле 2014 г. – в общей сложности Microsoft выпускала обновления для нее на два года дольше в сравнении с Windows 7.

Неудачные прощальные обновления

14 января 2020 г., в день прекращения поддержки Windows 7, Microsoft выпустила для нее последний, как предполагалось на тот момент патч. Пакет обновлений за номером KB4534310 оказался с «сюрпризом» – его установка вносила в систему ошибку, которая приводила к тому, что после каждой перезагрузки ПК обои с рабочего стола удалялись – ОС меняла их на сплошной черный цвет.

Последствия установки патча KB4534310

На решение этой проблемы Microsoft потребовалось сравнительно много времени – апдейт KB4539602, устраняющий ее, вышел лишь в первых числах февраля 2020 г. Он и должен был стать последним, но спустя несколько дней пользователи Windows 7, как сообщал CNews, столкнулись с еще одной трудностью.

Она была выражена в невозможности выключить или перезагрузить их компьютер. Вместо выполнения этих действий система стала выдавать окно с предупреждением об отсутствии у пользователя прав для выключения компьютера – «You don’t have permission to shut down this computer».

Microsoft не смогла быстро выпустить нужную заплатку, и пользователям пришлось самостоятельно искать пути решения. Поиск завершился успехом – проблема была связана со сбоем в работе «Контроля учетных записей» (UAC, user account control), и решить ее можно было путем внесения изменений в работу операционной системы через редактор локальной групповой политики.