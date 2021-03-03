Вышло масштабное обновление Chrome со множеством изменений. На старых ПК оно не работает

Google обновила браузер Chrome до версии 89, в котором, помимо прочего, существенно доработала многопользовательский режим использования и сделала более удобным функцию закладок. Но все это не смогут оценить владельцы компьютеров 15-летней давности – Chrome 89 больше не поддерживает старые процессоры AMD и Intel.

Обновленный Chrome

Интернет-гигант Google выпустил браузер Chrome 89 с новыми функциями, в том числе и заимствованными из Microsoft Edge и Apple Safari. Распространение обновления началось – к примеру, пользователи Windows 10 уже получили его.

Изменения в Chrome 89 касаются, по большей части, взаимодействия пользователя с браузером и направлены на упрощение и улучшение пользования им. Определенные новые функции найдут в браузере и разработчики. Однако установить новую версию смогут не все – еще в начале февраля 2021 г. CNews писал, что с этой версии браузер перестанет поддерживать старые процессоры Intel и AMD.

В итоге тем, кто до сих пор работает на ПК или ноутбуке старше 15 лет, придется и дальше пользоваться Chrome 88 или искать альтернативный обозреватель.

Упрощенные закладки

Одно из нововведений в Chrome 89 – это альтернатива для классической функции закладок, предназначенная для страниц, которые пользователь хочет прочесть позже. Теперь ему не обязательно добавлять их в закладки и после прочтения удалять их оттуда – для таких сайтов в браузере появился так называемый «Список для чтения» или Reading list.

Список для чтения

Этот список доступен по нажатию пиктограммы с изображением звездочки в адресной строке – в предыдущих версиях она отвечала за добавление сайтов в закладки, теперь же возможностей у нее стало больше. По сути, «список для чтения» представляет собой многократно упрощенный менеджер закладок – пользователь может добавлять в него страницы и удалять их, а сам он разбит на два раздела – «прочитанное» и «непрочитанное». Эту функцию Google позаимствовала из Apple Safari и из Microsoft Edge, который с 2019 г. работает на Chromium.

Новые функции будут доступны только при активации через скрытое меню настроек

Стоит отметить, что данная функция по неизвестным причинам доступна не всем пользователям. Редакция Cnews убедилась, что даже после обновления до версии 89 «список для чтения» в Chrome по умолчанию отключен. Это нововведение пока считается экспериментальным, и активировать его нужно через флаг Reading list (chrome://flags/#read-later – вводить в строке браузера).

Цветовая дифференциация профилей и поиск вкладок

В Chrome 89 разработчики добавили возможность кастомизации пользовательских профилей. Для каждого из аккаунтов в браузере теперь можно выбрать свою цветовую схему, что позволяет быстро определить, какой из профилей используется в данный момент времени.

Нововведение позволит отличать профили в браузере по выбранному оттенку

Изменился и сам интерфейс работы с учетными записями, став более интуитивным. Это нововведение пока недоступно мобильным пользователям – оно реализовано исключительно в настольной версии браузера.

Еще одна новая функция в Chrome – это поиск вкладок, доступный по нажатию пиктограммы со стрелочкой в вернем правом углу окна браузера. Это выпадающий список всех открытых страниц во всех открытых окнах Chrome, в котором по умолчанию отображается пять вкладок, плюс есть строка поиска.

Поиск вкладок

Эта строка нужна для нахождения нужных вкладок по ключевым словам. Функция пригодится тем, у кого в браузере регулярно открыты десятки вкладок, и им приходится тратить много времени для поиска нужной среди них. Как и в случае со списком для чтения, поиск вкладок следует активировать через флаги (chrome://flags/#enable-tab-search).

Бойкот старым компьютерам

Браузер Chrome 89 больше не поддерживает настольные и мобильные процессоры без инструкций Streaming SIMD Extensions 3 или SSE3. Это совсем старые Celeron, Pentium 4, а также, Athlon 64 FX, обычный Athlon 64, Opteron и Sempron со степпингами ниже E3 и E4. Первые процессоры с поддержкой SSE3 Intel представила в 2003 г., а AMD – спустя еще два года.

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С релизом Chrome 89 браузер прекратит скачивать и устанавливать более свежие апдейты на устаревшие ПК и ноутбуки. Попытка самостоятельной установки обновления путем скачивания инсталлятора ни к чему не приведет – программа установки будет закрываться с ошибкой.

Google уже предпринимала подобные шаги раньше, отказавшись в Chrome от поддержки процессоров без инструкций SSE2. В CPU Intel они появились 2000 г., в продукции AMD – в 2003 г., и Chrome начал проверять их наличие еще в 2014 г.

Дополнительные изменения

В Chrome 89 Google реализовала ряд новых API (WebHID и Web Serial) для быстрого взаимодействия браузера с целым списком периферийных устройств, в том числе и с 3D-принтерами без необходимости установки дополнительного ПО.

Новые функции для разработчиков

В мобильной версии Chrome 89 для Android заработала функция WebNFC. Она дает веб-сайтам возможность считывать и записывать NFC-метки.

Также в Android-версию Chrome разработчики добавили возможность декодирования AVIF-изображений в исходном формате. Изображения в этом формате весят меньше в сравнении с JPG или WebP и позволяют сайтам загружаться быстрее, потребляя меньше трафика.