Вышло масштабное обновление Chrome со множеством изменений. На старых ПК оно не работает
Google обновила браузер Chrome до версии 89, в котором, помимо прочего, существенно доработала многопользовательский режим использования и сделала более удобным функцию закладок. Но все это не смогут оценить владельцы компьютеров 15-летней давности – Chrome 89 больше не поддерживает старые процессоры AMD и Intel.
Обновленный Chrome
Интернет-гигант Google выпустил браузер Chrome 89 с новыми функциями, в том числе и заимствованными из Microsoft Edge и Apple Safari. Распространение обновления началось – к примеру, пользователи Windows 10 уже получили его.
Изменения в Chrome 89 касаются, по большей части, взаимодействия пользователя с браузером и направлены на упрощение и улучшение пользования им. Определенные новые функции найдут в браузере и разработчики. Однако установить новую версию смогут не все – еще в начале февраля 2021 г. CNews писал, что с этой версии браузер перестанет поддерживать старые процессоры Intel и AMD.
В итоге тем, кто до сих пор работает на ПК или ноутбуке старше 15 лет, придется и дальше пользоваться Chrome 88 или искать альтернативный обозреватель.
Упрощенные закладки
Одно из нововведений в Chrome 89 – это альтернатива для классической функции закладок, предназначенная для страниц, которые пользователь хочет прочесть позже. Теперь ему не обязательно добавлять их в закладки и после прочтения удалять их оттуда – для таких сайтов в браузере появился так называемый «Список для чтения» или Reading list.
Этот список доступен по нажатию пиктограммы с изображением звездочки в адресной строке – в предыдущих версиях она отвечала за добавление сайтов в закладки, теперь же возможностей у нее стало больше. По сути, «список для чтения» представляет собой многократно упрощенный менеджер закладок – пользователь может добавлять в него страницы и удалять их, а сам он разбит на два раздела – «прочитанное» и «непрочитанное». Эту функцию Google позаимствовала из Apple Safari и из Microsoft Edge, который с 2019 г. работает на Chromium.
Стоит отметить, что данная функция по неизвестным причинам доступна не всем пользователям. Редакция Cnews убедилась, что даже после обновления до версии 89 «список для чтения» в Chrome по умолчанию отключен. Это нововведение пока считается экспериментальным, и активировать его нужно через флаг Reading list (chrome://flags/#read-later – вводить в строке браузера).
Цветовая дифференциация профилей и поиск вкладок
В Chrome 89 разработчики добавили возможность кастомизации пользовательских профилей. Для каждого из аккаунтов в браузере теперь можно выбрать свою цветовую схему, что позволяет быстро определить, какой из профилей используется в данный момент времени.
Изменился и сам интерфейс работы с учетными записями, став более интуитивным. Это нововведение пока недоступно мобильным пользователям – оно реализовано исключительно в настольной версии браузера.
Еще одна новая функция в Chrome – это поиск вкладок, доступный по нажатию пиктограммы со стрелочкой в вернем правом углу окна браузера. Это выпадающий список всех открытых страниц во всех открытых окнах Chrome, в котором по умолчанию отображается пять вкладок, плюс есть строка поиска.
Эта строка нужна для нахождения нужных вкладок по ключевым словам. Функция пригодится тем, у кого в браузере регулярно открыты десятки вкладок, и им приходится тратить много времени для поиска нужной среди них. Как и в случае со списком для чтения, поиск вкладок следует активировать через флаги (chrome://flags/#enable-tab-search).
Бойкот старым компьютерам
Браузер Chrome 89 больше не поддерживает настольные и мобильные процессоры без инструкций Streaming SIMD Extensions 3 или SSE3. Это совсем старые Celeron, Pentium 4, а также, Athlon 64 FX, обычный Athlon 64, Opteron и Sempron со степпингами ниже E3 и E4. Первые процессоры с поддержкой SSE3 Intel представила в 2003 г., а AMD – спустя еще два года.
С релизом Chrome 89 браузер прекратит скачивать и устанавливать более свежие апдейты на устаревшие ПК и ноутбуки. Попытка самостоятельной установки обновления путем скачивания инсталлятора ни к чему не приведет – программа установки будет закрываться с ошибкой.
Google уже предпринимала подобные шаги раньше, отказавшись в Chrome от поддержки процессоров без инструкций SSE2. В CPU Intel они появились 2000 г., в продукции AMD – в 2003 г., и Chrome начал проверять их наличие еще в 2014 г.
Дополнительные изменения
В Chrome 89 Google реализовала ряд новых API (WebHID и Web Serial) для быстрого взаимодействия браузера с целым списком периферийных устройств, в том числе и с 3D-принтерами без необходимости установки дополнительного ПО.
В мобильной версии Chrome 89 для Android заработала функция WebNFC. Она дает веб-сайтам возможность считывать и записывать NFC-метки.
Также в Android-версию Chrome разработчики добавили возможность декодирования AVIF-изображений в исходном формате. Изображения в этом формате весят меньше в сравнении с JPG или WebP и позволяют сайтам загружаться быстрее, потребляя меньше трафика.