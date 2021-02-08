Google хочет сломать Chrome. Он перестанет работать на миллионах ПК по всему миру

Google исключит из браузера Chrome поддержку настольных и мобильных процессоров, в которых нет инструкций SSE3. Такие чипы Intel и AMD выпускали приблизительно до 2005 г., и они еще используются в компьютерах и ноутбуках. Изменения вступят в силу с выходом Chrome 89 в марте 2021 г., и на старых ПК установить более новые версии этого браузера уже не получится.

Старые ПК без нового браузера

Браузер Google Chrome до конца I квартала 2021 г. прекратит обновляться на компьютерах, собранных на устаревших процессорах Intel и AMD. Как пишет портал MSPowerUser, Google перестанет поддерживать старые CPU, начиная с версии 89, выход которой запланирован на 2 марта 2021 г.

Ограничение, которое планирует ввести Google, коснется настольных и мобильных х86-процессоров, не поддерживающих инструкции SSE3. Их Intel и AMD выпускали приблизительно до 2005 г. – это совсем старые Celeron, Pentium 4, а также, Athlon 64 FX, обычный Athlon 64, Opteron и Sempron со степпингами ниже E3 и E4. Первые процессоры с поддержкой SSE3 Intel представила в 2003 г., а AMD – спустя еще два года.

Google уже предпринимала подобные шаги раньше, отказавшись в Chrome от поддержки процессоров без инструкций SSE2. В CPU Intel они появились 2000 г., в продукции AMD – в 2003 г., и Chrome начал проверять их наличие еще в 2014 г.

Изменения затронут не всех

Google задумалась об отказе от поддержки в Chrome процессоров без SSE3 еще в сентябре 2020 г. По оценке разработчиков, нововведение должно было коснуться пользователей устройств на базе Windows, Linux, Chrome OS, Android, и iOS, то есть всех основных платформ, кроме macOS, поскольку система Apple по умолчанию требует SSE3 для работы.

Предупреждение о прекращении поддержки процессоров без SSE3

На деле, по версии MSPowerUser, будет обстоять несколько иначе, ChromeOS и Android, как и macOS, тоже требуют наличия поддержки SSE3. В итоге в список попадают лишь Linux и Windows 10 – последняя требует только инструкции SSE2.

Владельцы старых ПК и лэптопов на базе Windows 10 и дистрибутивов Linux окажутся перед выбором – оставить «железо» без изменений и перестать пользоваться Chrome, перейдя на другой браузер, или обновить платформу и продолжить работать в актуальных версиях обозревателя Google. Отчасти это затронет и пользователей ОС Windows 7 – Google продлила ее поддержку в Chrome до января 2022 г.

Google скоро начнет предупреждать пользователей о прекращении выхода обновлений Chrome для ПК без процессорных инструкций SSE3. Такие уведомления увидят те, кто работает в Chrome не ниже версии 87 (на момент публикации материала для скачивания была доступна версия 88).

С релизом Chrome 89 браузер прекратит скачивать и устанавливать более свежие апдейты на устаревшие ПК и ноутбуки. Попытка самостоятельной установки обновления путем скачивания инсталлятора ни к чему не приведет – программа установки будет закрываться с ошибкой.

Переход на новый браузер тоже может не помочь. К примеру, аналогичные изменения, пишет MSPowerUser, может реализовать и компания Microsoft в своем Edge, который она перевела на Chromium еще в апреле 2019 г.

Древние процессоры никому не нужны

Разработчики ПО постепенно исключают поддержку устаревших процессоров из своих разработок. Так, в середине января 2021 г. стало известно, что из ядра Linux в обозримом будущем может пропасть поддержка целого ряда CPU, вышедших много лет назад и давно не получавших апдейты от своих разработчиков. В списке на удаление оказалось свыше 20 чипов – большая часть с архитектурой ARM, а также с MIPS и PowerPC.

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В начале февраля 2021 г., как пишет The Register, свое отношение к старым процессорам высказал лично Линус Торвальдс (Linus Torvalds), создатель Linux. Он назвал чипы Intel Itanium «потерянными» и сообщил, что их поддержка будет исключена из состава ядра Linux.

Процессоры Itanium были разработаны Intel совместно с компанией HP, которая в 2015 г. раскололась на HP Inc. и HPE. Первый чип этой серии вышел в 2001 г., а его поддержка была реализована в Windowt NT, Linux и других платформах. В настоящее время Itanium используется в серверах HP Integrity.

В 2017 г. Intel выпустила новую линейку процессоров Itanium – 9700 «Kittson», после чего заявила, что это будут последние такие чипы. Зимой 2019 г. она сообщила, что прекратит поставки Itanium в июле 2021 г.

«HPE больше не принимает заказы на новое оборудование на базе Itanium, а Intel прекратила прием заказов на эти чипы еще год назад. Несмотря на то, что Intel все еще официально поставляет чипы до 29 июля 2021 г. вероятность того, что заказы на них еще кто-то оставляет, мала», – сказал Линус Торвальдс.

Старые протоколы тоже идут «под нож»

Пока разработчики Linux избавляются от поддержки устаревших CPU, компания Google, делая то же самое, не забывает и про древние программные технологии. В августе 2019 г. она начала постепенный отказ от поддержки протокола FTP в своем браузере Chrome. Полная ее элиминация состоялась с релизом Chrome 81, но в апреле 2020 г. Google пообещала вновь включить поддержку FTP, сославшись на пандемию коронавируса. Как именно массовое распространение COVID-19 по миру могло повлиять на необходимость возвращения в Chrome поддержки FTP, так и осталось неизвестным.

В феврале 2020 г. Google нацелилась еще на один устаревший интернет-протокол – HTTP. Она решила полностью отключить его поддержку в Chrome в стремлении перевести всех на HTTPS.