Лишний балласт. Тонущая Intel выгонит на улицу десятки тысяч сотрудников по всему миру

Intel готовится к одним из самых массовых увольнений в своей полувековой истории. Она намерена лишить работы почти 22 тыс. человек, а это приблизительно 20% ее общемирового штата. Компания находится в плачевном финансовом положении и отчаянно ищет пути выхода из него.

Каждый пятый – свободен

Американская корпорация Intel, пока еще крупнейший в мире производитель процессоров с архитектурой х86 (75,4% в IV квартале 2024 г. – Mercury Research), намерена уволить каждого пятого своего сотрудника, пишет Bloomberg. Иными словами, без работы останутся около 22 тыс. человек из приблизительно 109 тыс. общемирового штата корпорации.

О столь массовых увольнениях Intel объявит в самые ближайшие дни. Цель этих гигантских сокращений – «устранение бюрократии и восстановление культуры, ориентированной на инженерное дело» (to eliminate bureaucracy and rebuild an engineering-driven culture), уточняет агентство.

Этот шаг является частью усилий по оптимизации управления под руководством нового генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan). Как сообщал CNews, он занял пост СЕО в марте 2025 г. Его предшественник, Патрик Гелсингер, возглавлял компанию с февраля 2021 г. по декабрь 2024 г. и за эти неполные четыре года довел ее до исторически большого чистого убытка – сначала до квартального, а через некоторое время до годового.

Пока не подтверждено

Сообщая о грядущих сокращениях в Intel, Bloomberg ссылается на свой источник, осведомленный о происходящем в компании. 24 апреля 2025 г. Intel опубликует финансовый отчет за I квартал 2025 г, и, вероятно, одновременно с этим Лип-Бу Тан объявит о новой кадровой политике.

Intel Свыше 20 тысяч человек скоро поместят Intel в графу «Предыдущие места работы» в своем резюме

Bloomberg пишет, что отправка 20 тыс. человек на поиски новой работы является частью попытки оптимизировать управление и перестроить инженерную культуру. Это будет первая крупная реструктуризация под руководством нынешнего генерального директора.

Сокращения последовали за прошлогодней попыткой сократить около 15 тыс. рабочих мест — раунд увольнений был объявлен в августе 2024 г. К концу 2024 г. в Intel работало 108,9 тыс. человек, а годом ранее – 124,8 тыс.

Сделать Intel снова великой

Тану досталась тонущая компания. Intel проигрывает конкурентам почти во всем – например, AMD со своими новейшими 4-нанометровыми Ryzen 9000 давно обошла новейшие Intel Core, которые до сих пор базируются на морально устаревшем 10-нанометровом техпроцессе. Также она в очень скором будущем вынудит всех, кто захочет купить ее новые процессоры Nova Lake, приобрести еще и новую материнскую плату – CNews писал, что этим чипам потребуется новый сокет.

Тан явно намерен поднять Intel с колен. Однако точно такая же цель была и у его предшественника, но достичь ее у него не получилось.

У Тана очень много планов по возрождению Intel, и массовые увольнения – лишь малая их часть. В частности, он пообещал отделить активы Intel, которые не являются первостепенными для компании, пишет Bloomberg. Первые шаги в этом направлении уже сделаны – в середине апреля 2025 г. Intel продала 51-процентную долю в компании Altera по производству программируемых интегральных схем. Вот только сумма, которую Intel выручила, оказалась меньше той, которую она заплатила в 2015 г., покупая Altera.

Настоящий интеллект не подумал об искусственном

Intel уступает конкурентам не только на рынке процессоров. В начале 2021 г. она спустя десятилетия вернулась в сегмент дискретных видеокарт, но так и не смогла создать действительно качественные ускорители графики. К моменту выхода материала доля Intel на мировом рынке внешних видеокарт составляла около 1%. К тому же в апреле 2025 г. выяснилось, что новые видеокарты Intel тормозят на ПК со старыми процессорами. Решения проблемы пока нет.

Также Intel допустила колоссальную ошибку, не вцепившись вовремя в рынок ускорителей искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Ее реакция на появление этого сегмента оказалась крайне запоздалой и замедленной, в результате чего все ниши заняли AMD, Nvidia и китайские производители.

Однако не стоит считать что Тан вернет Intel былое величие по щелчку пальцев. Слишком много возможностей упущено, пользователи все чаще обращают внимание на продукцию конкурентов. Это понимает и сам Тан – в марте 2025 г. он заявил, что на трансформацию Intel потребуется время, и что процесс будет не из легких. «Это не произойдет в одночасье. Но я знаю, что мы можем этого добиться», – заверил новый гендиректор Intel.