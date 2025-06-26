Мир сошел с ума. Устаревшее «железо» подорожало втрое из-за бешеного спроса, пока новое лежит на полках и не продается

Оперативная память DDR4 за последние три месяца подорожала почти в три раза – спрос на нее невероятно высок. Цены переписываются чуть ли не ежедневно, хотя это старый стандарт ОЗУ – есть современный и гораздо более современный DDR5, но всем нужны именно старые планки.

В погоне за прошлым

В мире наблюдается аномальный рост цен на оперативную память стандарта DDR4, морально устаревшего и в современных компьютерах и ноутбуках зачастую не использующегося. Она была показана в 2014 г., 11 лет назад.

Как пишет Tom’s Hardware, цены на эти планки всего за май и июнь 2025 г. выросли почти в три раза, несмотря на то, что они действительно морально устарели на фоне более быстрых планок DDR5.

Tom’s Hardware подчеркивает, что это уникальная ситуация. Впервые в истории DRAM-память предыдущего поколения стоит более чем вдвое дороже актуальных модулей.

По данным аналитической компании TrendForce, некоторые комплекты и конфигурации DDR4 выросли в цене на 40% только за последнюю неделю, быстро увеличивая разрыв между ценами DDR4 и DDR5. Tom’s Hardware приводит в пример одну планку DDR4 на 16 ГБ с частотой 3200 МГц и чипами Samsung или Hynix. В некоторых случаях цены на нее достигают $24 (1890 руб. по курсу ЦБ на 26 июня 2025 г.), тогда как комплект из двух планок DDR5 по 8 ГБ, который сразу открывает доступ к двухканальному режиму работу ОЗУ, можно купить по цене от $6 до $9 (470-710 руб.).

А вдруг мне не достанется?

Эксперты Tom’s Hardware отметили, что никогда раньше не видели, чтобы уходящее поколение оперативной памяти так быстро дорожало на пороге скорого исчезновения из розницы. Быстрый скачок цен DDR4 произошел вскоре после того, как американская компания Micron, один из крупнейших производителей модулей памяти DRAM, объявила о прекращении производства новых чипов DDR4. Она окончательно остановит их производство в течение следующих шести-девяти месяцев.

Valentine Tanasovich / Pexels Рано или поздно история DDR4 завершится, как это было с DDR3, DDR2 и более ранними стандартами

К слову, Micron решилась на такой шаг в числе в последних. Раньше нее о скором прекращении производства модулей DDR4 сообщила Samsung – корейский вендор сосредоточится на выпуске современной памяти DDR5 и HBM.

Даже китайские производители стремительно готовятся к «похоронам» некогда популярной памяти. Так, компания CXMT сравнительно недавно намекнула на прекращение своего производства DDR4, несмотря на то, что она только что вышла на пик выпуска этих модулей.

Проигравшие и победители

Пока одни компании оставляют DDR4 в прошлом и сворачивают ее выпуск, другие готовятся снимать сливки и получать максимум прибыли на фоне почти полного отсутствия конкурентов. По версии Tom’s Hardware, одна из таких компаний – это тайваньская Nanya, тоже крупный игрок на рынке DRAM-модулей.

Эксперты портала уверены, что Nanya может по-крупному выиграть в текущей ситуации, когда спрос на DDR4 вырос, а обеспечить соответствующее предложение скоро будет почти некому. Уже сейчас компания является одним из крупнейших поставщиков DDR4 в мире.

Согласно последним отчетам, в I квартале 2025 г. стоимость запасов модулей DDR4 в закромах Nanya составляла 37,6 млрд тайваньских долларов или около $1,2 млрд.

Раньше эксперты полагали, что такие огромные запасы модулей памяти морально устаревшего стандарта DDR4 в недалеком будущем обеспечат Nanya падение в финансовую пропасть на фоне роста популярности DDR5. Но в нынешних реалиях Nanya теперь на коне, и внезапный рост цен на DDR4 означает, что она может озолотиться на продаже своих чипов.

Успеть в последний вагон

Видя происходящее на рынке, другие производители памяти тоже решили подзаработать. Несмотря на подготовку к сворачиванию производства DDR4, компании Samsung, Micron, а также корейская SK Hynix теперь повышают отпускные цены на оставшиеся у них чипы DDR4.

Свою роль играет и нынешнее состояние мировой экономики, которую в марте 2025 г. сотрясли международные торговые пошлины Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Опасения по поводу новых тарифов в технологической отрасли сделали ситуацию достаточно неопределенной, чтобы спровоцировать паническую закупку чипов DDR4, пишет Tom’s Hardware.

«Торговый интервенционизм правительства США с Китаем хорошо задокументирован, и многие участники рынка полагают, что нынешняя администрация США увидит огромный существующий объем производства DDR4 в Китае, а также готовность этой страны извлечь выгоду из повышения цен, и выровняет ответные пошлины, чтобы ограничить поставки из КНР. Это приведет к еще большему росту цен на DDR4 – вероятно, более чем в три раза по сравнению со стоимостью DDR5», – пишет Tom’s Hardware.

Покупатель есть

Появившаяся в 2020 г. память DDR5 успела стать самой распространенной, но весь мировой рынок ПК пока не захватила. По данным Tom’s Hardware, она используется в 60% новых ноутбуков, а оставшиеся 40%, по-видимому, приходятся на DDR4, поскольку DDR3 – это совсем уж древняя память, и современные процессоры с ней не работают.

А вот DDR4 по-прежнему «дружит» очень большое количество центральных процессоров. Например, поддержка этого стандарта есть в CPU Intel Core 13 поколения образца 2023 г., известного как Raptor Lake.

В мае 2025 г. CNews писал, что Core 13 поколения продаются гораздо лучше более современных процессоров Intel. К тому же они значительно дешевле новых Core 15 поколения, поддерживающих только DDR5, так что спрос на память DDR4 со стороны пользователей пока есть.