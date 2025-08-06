Разделы

Генпрокуратура переходит с «Парус-Бюджет» на «1С»

Генеральная прокуратура России осуществляет переход от использования системы «Парус-Бюджет» к внедрению «1С:Предприятие 8» в рамках комплекса автоматизированных информационных систем финансово-хозяйственной деятельности (КАИС ФХД). На реализацию проекта выделено 600 млн руб.

Переход на «1С»

Как выяснил CNews, Генпрокуратура России переходит с «Парус-Бюджет» на «1С:Предприятие 8» в комплексе автоматизированных информационных систем финансово-хозяйственной деятельности (КАИС ФХД). На работы было выделено 600 млн руб.

Указано что, новая система заменит старые решения и централизует учетные операции всех подведомственных органов и организаций, включая военные прокуратуры и образовательные учреждения.

Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок, где 1 августа 2025 г. было опубликовано соответствующее техническое задание. Торги пройдут в рамках конкурса в электронной форме, заявки на который можно подать до 18 августа. Итоги подведут 26 августа.

photo_2025-05-06_11-43-47.jpg

Telegram-канал генеральной прокуратуры
Генпрокуратура переходит на «1С:Предприятие 8»

Как указано в документах, проект направлен на формирование единого информационного пространства для всех органов и организаций прокуратуры, включая военные структуры и образовательные учреждения.

В настоящее время финансово-хозяйственная деятельность прокуратуры автоматизирована с помощью разрозненных систем на базе платформ «Парус-Бюджет», функционирующих как локально, так и централизованно.

Новый комплекс полностью заменит существующее программное обеспечение, обеспечив переход на единую технологическую платформу «1С:Предприятие 8».

Ключевыми задачами проекта являются централизация данных, рефакторинг кода, нагрузочное тестирование, миграция исторических данных из старых систем и обучение пользователей. Реализация проекта позволит достичь 100% охвата органов прокуратуры новыми системами учета и отчетности.

Полный переход на КАИС ФХД запланирован до конца 2026 г.

Подробности тендера

КАИС ФХД будет включать четыре взаимосвязанных компонента. Единая информационная система бухгалтерского учета (ЕИС БУ ГП) обеспечит ведение бюджетного и управленческого учета, управление имуществом и транспортом, а также планирование бюджетных средств.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Система расчета заработной платы (ЕИС ЗП ГП) автоматизирует начисление денежного содержания, довольствия, зарплаты, учет налогов и взаимодействие с кадровыми ресурсами.

Модуль управления форменным обмундированием (ЕИС ЦСФО ГП) займется централизованным учетом, планированием поставок и выдачей предметов формы. Система сводной отчетности (ЕИС СВОД ГП) обеспечит консолидацию и проверку регламентированной, управленческой и статистической отчетности с возможностью выгрузки в контролирующие органы.

КАИС ФХД предусматривает информационное взаимодействие с ключевыми государственными системами. Комплекс будет интегрирован с ГИИС «Электронный бюджет» для передачи данных об исполнении бюджетов, с Федеральным казначейством — для обмена данными по кассовому исполнению и отчетности, с ФНС России и Социальным фондом России – по вопросам налогообложения и страховых взносов. Особое внимание уделено взаимодействию с Централизованным АИК «Кадры-ОП» для синхронизации кадровых данных и штатных расписаний.

После доработки типовых решений «» начнется миграция данных из 14 действующих систем ВПТК, включая исторические данные бухучета с 2010 г.

Параллельно будет проведен рефакторинг кода для оптимизации производительности и нагрузочное тестирование. Ключевым этапом станет централизация данных: все сведения о лимитах бюджетных обязательств, расчетах зарплаты и остатках имущества будут аккумулироваться в единых базах данных вместо локальных серверов прокуратур.

Антон Мушинский

