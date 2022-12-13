Axenix и ВШЭ подписали партнерское соглашение

Axenix (ранее – «Accenture Россия») и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ подписали партнерское соглашение. Вместе они займутся управленческим консалтингом для бизнеса и государственных структур на базе Центра управленческого консультирования (ЦУК) ВШБ.

Сотрудничество ВШЭ и Axenix даст доступ к передовым научным разработкам одной из сторон и возможность опробовать теорию в реальных кейсах – другой.

«Высшая школа экономики давно является нашим партнером по реализации студенческих инициатив, теперь же с появлением ЦУК партнерство будет расширено в области консалтинговых проектов. Фактически сотрудничество уже началось, в ближайшие месяцы мы планируем выйти на первые клиентские проекты», — сказал Дмитрий Горынин, руководитель региональных технологических центров Axenix.

«Партнерство с ВШЭ для Axenix – это доступ к лучшим практикам и передовым методологиям реализации консалтинговых проектов. Благодаря нашей научной экспертизе Axenix будет держать руку на пульсе развития научной базы менеджмента», — отметил Александр Дынин, профессор, директор Центра управленческого консультирования ВШБ НИУ ВШЭ.

Сейчас Axenix и ВШЭ занимаются формированием совместных проектных команд для обработки клиентских запросов. Упор планируется делать на проектах управленческого консультирования и создании стратегий развития бизнеса.

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По словам представителя ВШБ, этому будет способствовать опыт работы большинства преподавателей ВШЭ в роли топ-менеджеров. Они обладают колоссальным опытом в различных сферах развития бизнеса.

По словам Дмитрия Горынина, использование этого опыта позволит обогатить консалтинговые проекты, основной задачей которых является разработка стратегий и оптимизация процессов у клиентов. Axenix предложит для этих проектов цифровые инструменты и поможет в практической реализации идей.