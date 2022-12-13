Разделы

Бизнес
|

Axenix и ВШЭ подписали партнерское соглашение

Axenix (ранее – «Accenture Россия») и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ подписали партнерское соглашение. Вместе они займутся управленческим консалтингом для бизнеса и государственных структур на базе Центра управленческого консультирования (ЦУК) ВШБ.

Сотрудничество ВШЭ и Axenix даст доступ к передовым научным разработкам одной из сторон и возможность опробовать теорию в реальных кейсах – другой.

«Высшая школа экономики давно является нашим партнером по реализации студенческих инициатив, теперь же с появлением ЦУК партнерство будет расширено в области консалтинговых проектов. Фактически сотрудничество уже началось, в ближайшие месяцы мы планируем выйти на первые клиентские проекты», — сказал Дмитрий Горынин, руководитель региональных технологических центров Axenix.

«Партнерство с ВШЭ для Axenix – это доступ к лучшим практикам и передовым методологиям реализации консалтинговых проектов. Благодаря нашей научной экспертизе Axenix будет держать руку на пульсе развития научной базы менеджмента», — отметил Александр Дынин, профессор, директор Центра управленческого консультирования ВШБ НИУ ВШЭ.

Сейчас Axenix и ВШЭ занимаются формированием совместных проектных команд для обработки клиентских запросов. Упор планируется делать на проектах управленческого консультирования и создании стратегий развития бизнеса.

Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать
Поддержка ИТ-отрасли

По словам представителя ВШБ, этому будет способствовать опыт работы большинства преподавателей ВШЭ в роли топ-менеджеров. Они обладают колоссальным опытом в различных сферах развития бизнеса.

По словам Дмитрия Горынина, использование этого опыта позволит обогатить консалтинговые проекты, основной задачей которых является разработка стратегий и оптимизация процессов у клиентов. Axenix предложит для этих проектов цифровые инструменты и поможет в практической реализации идей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти нашли хитрый способ озолотить российских разработчиков ПО

Сергей Сергеев, ИТ-директор «Ленты» — в интервью CNews: Некоторые российские разработчики необоснованно завышают цены на свои ИТ-продукты

Принадлежащий ФСО прибыльный ИТ-поставщик испугался долгов и обанкротил сам себя

Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке

Российский прокат самокатов умерил аппетит и снизил объем IPO в два раза

Как предприятию получить ₽700 млн на внедрение особо значимого проекта

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Умная техника для детской комнаты: выбор ZOOM

Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году

Лучшие антивирусы для компьютера во времена санкций

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще