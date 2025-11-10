Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зараменских Евгений
СОБЫТИЯ
|10.11.2025
|BPMSoft расширяет сотрудничество с Высшей школой бизнеса 1
|18.11.2024
|Российские ИТ-тренды 2025 года: исследование Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ 1
|01.12.2023
|Эксперты НИУ ВШЭ представили исследование «Главные российские ИТ-тренды 2024» 1
Зараменских Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.