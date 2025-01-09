Microsoft выставит на улицу тысячи сотрудников, которые недостаточно напрягаются

Microsoft избавляется от неэффективных

Microsoft уволит часть сотрудников, по мнению управленцев, демонстрирующих недостаточно высокие результаты. По сообщению Business Insider, новый раунд сокращений затронет сразу несколько подразделений американского ИТ-гиганта, включая его бизнес в области информационной безопасности.

В Microsoft отказались назвать конкретное количество сотрудников, которые попадут под новую волну сокращений. Однако источник издания на условиях анонимности сообщил, что новая кампания затронет менее 1% от численности штата компании.

По состоянию на конец июня 2024 г. в Microsoft работало 228 тыс. человек. Таким образом, в результате текущей волны увольнений работу могут потерять десятки, сотни или даже несколько тысяч сотрудников.



Salvatore De Lellis / Pexels Microsoft вновь избавляется от ненужных сотрудников

«В Microsoft мы фокусируемся на высокоэффективных специалистах, – заявил представитель Microsoft в электронном письме CNBC – Мы всегда работаем над тем, чтобы помогать людям учиться и расти. Когда люди неэффективны, мы принимаем соответствующие меры».

Microsoft сорит деньгами и отыгрывается на персонале

Несмотря на то, что показатель чистой рентабельности продаж Microsoft находится на едва ли не рекордном с начала 2000-х годов уровне – в 2024 г. он достиг 38%, ценные бумаги компании растут гораздо более скромными темпами, нежели у других крупных представителей технологического сектора США, что, вероятно, не радует инвесторов и топ-менеджеров. По итогам прошлого года акции «Гиганта из Редмонда» прибавили в цене 12%, тогда как индекс Nasdaq вырос на 29%.

Впрочем, нынешняя волна увольнений, по информации источника, затронет куда меньшее количество сотрудников Microsoft в сравнении с масштабами, характерными для прошлых лет.

В начале 2023 г. разработчик операционной системы Windows объявил о намерениях расторгнуть трудовые взаимоотношения с 11 тыс. сотрудников. Кроме того, компания отказалась от использования части взятых ей в аренду офисных помещений, в частности, на Манхеттене (Нью-Йорк, США) – все ради сокращения издержек.

В феврале 2023 г. GitHub, сервис для хранения репозиториев ПО с открытым кодом, принадлежащий Microsoft, уволил 300 работников, или 10% своего штата. В дополнение к этому GitHub закрыл все офисы, переведя оставшихся членов команды на принудительную удаленную работу.

В январе 2024 г. Microsoft закрыла сделку по приобретению Activision Blizzard – крупного разработчика и издателя видеоигр – за рекордные $75,4 млрд. Практически сразу же игровое подразделение корпорации подверглось кадровой чистке – примерно 1,9 тыс. сотрудников, или 9% от его совокупной численности, оказалось на улице.

Примечательно, что по итогам финансового 2024 года, завершившегося для Microsoft 30 июня 2024 г., гендиректор (CEO) компании Сатья Наделла (Satya Nadella) Наделла заработал $79,1 млн, тогда как годом ранее эта сумма составляла $48,5 млн. Большая часть компенсационного пакета топ-менеджера софтверного гиганта выплачивается Наделле в виде акций Microsoft. Таким образом, CEO лично заинтересован в повышении темпов роста капитализации корпорации.

ИИ пока не приносит ощутимой финансовой отдачи

Microsoft продолжает инвестировать колоссальные средства в развитие технологий искусственного интеллекта. На начало 2025 г. только в OpenAI – структуру Сэма Альтмана (Sam Altman) – компания вложила не менее $13 млрд. Как отмечает CNBC, партнерство с OpenAI помогло Microsoft преодолеть отметку в $3 трлн в 2024 г. по показателю рыночной капитализации, однако в последнее время отношения между компаниями стали несколько более напряженными, чем раньше.

Летом 2024 г. Microsoft публично объявила OpenAI своим конкурентом. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла охарактеризовал отношения, сложившиеся между возглавляемой им компанией и OpenAI как отличающиеся наличием напряжения при сотрудничестве, в ходе подкаста с участием инвесторов Брэда Герстнера (Brad Gerstner) и Билла Герли (Bill Gurley).

При этом окупаемость инвестиций Microsoft в ИИ в краткосрочной или среднесрочной перспективе ставится отдельными экспертами под сомнение. Компания делает большие ставки на умного ИИ-помощника Microsoft 365 Copilot, являющегося частью набора сервисов Microsoft 365 (ранее Office 365), доступ к которым предоставляется по подписке. Однако аналитики из UBS по итогам декабрьской конференции Microsoft Ignite оказались не слишком впечатлены темпами развертывания и возможностями ассистента, отмечает CNBC.

Тем не менее в Microsoft уверены, что компания не исчерпала возможности для значительного роста бизнеса. В октябре 2024 г. финансовый директор компании Эйми Худ (Amy Hood) заявила, что рост продаж облачных сервисов Azure ускорится в первой половине 2025 г. благодаря масштабированию вычислительных мощностей, подходящих для решения задач в сфере искусственного интеллекта.