Основателя конкурента Uber убили и расчленили в собственной квартире

Главу стартапа Gokada, занимающегося пассажирскими перевозками, убили в собственной квартире в Нью-Йорке и расчленили на несколько частей – убийца отделил от тела голову и конечности. Личность киллера не установлена, полиция ведет расследование.

Жуткое убийство

Основатель компании Gokada Фахим Салех (Fahim Saleh) был найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке, США. Его стартап был в некотором роде конкурентом Uber – основанный в Нигерии, он занимался пассажирскими перевозками и доставкой посылок, но вместо автомобилей он предлагал клиентам услугу поездки на мотоцикле.

Тело Фахима Салеха обнаружила 14 июля 2020 г. его сестра в его квартире на Нижнем Ист-Сайде Манхэттена, которую он приобрел в 2019 г. за $2,25 млн. По ее словам, она беспокоилась за брата, который больше суток не выходил на связь.

Смерть предпринимателя была насильственной, потому что сперва его сестра увидела его торс. Оставшиеся части тела, включая голову, обнаружились в находившихся в той же комнате пакетах.

Фахим Салех погиб в возрасте 33 лет

По информации CNN, последние минуты жизни предпринимателя, связанного с Gokada и венчурными инвестициями, попали на запись с камеры видеонаблюдения. На этих кадрах было видно, как Салех заходит в кабину лифта, чтобы подняться к себе в квартиру. В доме, где располагается его квартира, нет коридоров и лифтовых площадок – двери лифта открываются непосредственно в апартаменты.

По данным полиции Нью-Йорка, камера запечатлела, как неизвестный мужчина, одетый в черное, заходил в кабину одновременно с Салехом. Следователи полагают, что он может оказаться убийцей. На момент публикации материала его личность установлена не была.

Причина смерти и мотив убийцы не установлены

Факт смерти Фахима Салеха подтвердили его родственники и представители Gokada, назвав ее внезапной и трагичной. Полиция пока не выяснила, что могло послужить мотивом столь зверского убийства предпринимателя, и кто может стоять за ним.

Как пишет WABC-TV, убийца приложил немало усилий, чтобы скрыть следы своего преступления, для чего ему, вероятно, и потребовалось расчленить тело жертвы. Тем не менее, закончить начатое он не успел – возможно, кто-то или что-то спугнуло его.

От чего именно умер Фахим Салех, следователи не сообщают. В настоящее время проводится экспертиза, которая позволит установить причину его гибели.

Успешный предприниматель и инвестор

Фахим Салех родился 23 сентября 1986 г. в Бангладеш. Его первым стартапом, пишет CNN, стал веб-сайт PrankDial – сервис по осуществлению розыгрышных телефонных звонков (пранков). Сервис позволяет звонить определенному абоненту и воспроизводить заранее записанное аудиопослание на выбранную пользователем тему – к примеру, звонок может быть совершен якобы от кредитора, доставщика еды или соседа. Дополнительно PrankDial может маскировать номер, с которого поступает вызов, на любой указанный.

Веб-сайт сервиса PrankDial

Салех основал PrankDial, будучи старшеклассником, и к концу 2018 г. он принес ему, в общей сложности, более $10 млн. По состоянию на 16 июля 2020 г. портал продолжал функционировать.

В активе Салеха была и венчурная компания Adventure Capital, которая инвестировала в стартапы по совместному использованию такси (райд-шерингу) в Бангладеш и Колумбии. Сайт компании на момент публикации материала был доступен.

Adventure Capital инвестировала в следующие транспортные стартапы в Бангладеш: Pathao, Jobike и Jatri, плюс она вложилась в бангладешскую игровую студию Alpha Potato. В Колумбии она инвестировала в компании Muvo и Picap, а также она входила в число инвесторов Gokada.

Мобильное приложение Gokada

Компанию Gokada Салех основал в 2018 г. в Нигерии, и в мае 2019 г., пишет TechCrunch, она привлекла $5,4 млн инвестиций, что позволило ей, помимо прочего, нанять 800 сотрудников.

Салех заявил тогда, что в планы его компании на ближайшее будущее выход на рынки других африканских стран пока не входит. Вскоре после этого, в начале 2020 г. власти Лагоса, крупнейшего города в Нигерии и всей Африки, ввели запрет на использование мотоциклов в качестве коммерческого транспорта в черте города.