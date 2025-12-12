Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

К Новому году МТС увеличила скорость домашнего интернета для 300 тыс. южноуральских семей

МТС обновила фиксированную сеть в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. В результате модернизации инфраструктуры МТС в многоквартирных домах региона минимальная скорость фиксированного интернета, доступного при подключении, выросла до 500 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость домашнего интернета МТС стала в пять раз выше стандартных 100 Мбит/с для 295 тыс. семей Челябинской области. Обновленная сеть обеспечивает более быстрый интернет даже при значительных нагрузках, в том числе в вечернее время. Жители многоэтажных домов в городах присутствия фиксированной сети МТС – Челябинске, Магнитогорске и Миасса – смогут подключать ШПД-интернет на скорости 500 Мбит/с и 1 Гбит/с. Эта технология позволяет членам одной семьи одновременно использовать все имеющиеся в доме гаджеты без потери скорости передачи данных, смотреть IPTV и видео в формате и .

В Челябинске скорость фиксированной сети выросла в поселке Западном, в микрорайоне Чурилово и в жилых комплексах «Ньютон», «Манхэттен», «Академ Риверсайд», «Парковый» и «Эво парк». В Миассе улучшения произошли в районах Автозавода и Машгородка. В Магнитогорске – в поселке Молодежном и ЖК «Ключевой».

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

«Домашний интернет стал базовой услугой, необходимой в квартирах уже на этапе заселения. Для того, чтобы жители Челябинской области могли с комфортом пользоваться домашним интернетом на комфортной скорости, мы заходим в новостройки с сетью высокой емкости, предоставляем скорость сразу до гигабита. Вместе с этим мы постоянно обновляем инфраструктуру там, где она была построена раньше, повышая тем самым стабильность подключения и скорость передами данных в домашней сети. В преддверии новогодних праздников мы открываем дополнительные возможности южноуральцам, в том числе увеличиваем скорость в фиксированной сети в домах с модернизированным оборудованием», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Для подключения скоростного домашнего интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

Microsoft пообещала прекратить разработку сверхинтеллекта, если он станет угрозой для человечества

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Власти ужесточили правила попадания ИТ-решений для генеративного ИИ в реестр российского ПО. Это ударит по малым и средним ИТ-разработчикам

Вышло исследование популярных «сетевых песочниц»

Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще