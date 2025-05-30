Мультимиллионер две недели пытал делового партнера, вымогая у него пароль от кошелька с биткоинами

Криптотрейдер ответит перед судом

Большое жюри присяжных Манхэттена (Нью-Йорк, США) вынесло обвинительное заключение в отношении 37-летнего криптоинвестора Джона Уэлца (John Woeltz). Американец обвиняется в похищении и истязании своего итальянского бизнес-партнера на протяжении более чем двух недель – все ради получения пароля от принадлежащего тому кошелька с биткоинами. Об этом сообщило агентство Reuters.

Уэлц был арестован 23 мая 2025 г. у себя дома полицией Нью-Йорка по заявлению пострадавшего, имя которого не разглашается. Местные СМИ утверждают, что это мужчина 28 лет из Италии, бизнес-партнер Уэлца, находившийся в США в качестве туриста.

Адвокат Уэлца просил отпустить подзащитного на свободу под залог в размере $2 млн, однако суд счел необходимым оставить его под стражей, даже не смотря на отсутствие у него проблем с законом в прошлом, наличие высшего образования и значительных «профессиональных достижений». Сторона обвинения настаивала на том, что Уэлц в случае выхода под залог может сбежать из страны, поскольку у него имеются личные вертолет и бизнес-джет, на что адвокат заявил об отсутствии у подзащитного возможности скрыться от правосудия.

Содержание обвинительного заключения будет оглашено 11 июня 2025 г. в Уголовном суде Манхэттена в присутствии Уэлца, который не принимал участие в слушании, которое состоялось 29 мая.

Хронология кошмара

Заявитель рассказал правоохранителям о том, что Уэлц вместе с еще одним бизнес-партнером – 33-летним Уильямом Дюплесси (William Duplessie) – 6 мая 2025 г. заманил его в арендованный таунхаус, расположенный в Нолито – престижном районе Манхэттена, после чего начал требовать расстаться с принадлежащей ему криптовалютой, угрожая расправой его семье.

Затем «предприниматели» отняли у иностранца всю принадлежащую ему электронику, паспорт и потребовали сообщить пароль от криптокошелька, чтобы затем перевести хранившиеся в нем средства на свой счет.

Потерпевший выдавать пароль отказался, после чего Уэлц и Дюплесси якобы приняли решение удерживать его взаперти, пока он не сообщит нужную им информацию.

Заключение продлилось 17 дней и сопровождалось периодическими избиениями, пытками электрическим током, принуждением к употреблению сильнодействующих наркотиков, а также угрозами огнестрельным оружием. В какой-то момент злоумышленники якобы подвесили пострадавшего на высоте пятого этажа шестиэтажного дома, который криптобизнесмены снимали в.

23 мая пленник сдался и передал похитителям пароль от компьютера, а пока те были отвлечены поиском устройства, сумел сбежать и обратился к представителю дорожной полиции, патрулировавшему район. По данным правоохранительных органов, мужчину доставили в отделение босым, его тело было покрыто синяками и порезами, а на запястьях были обнаружены следы от связывания. Момент обращения растерянного мужчины к полицейскому зафиксирован камерами уличного наблюдения.

Как отмечает NBC New York, в ходе обыска в арендуемом арестованными помещения были обнаружены наркотики, пила, сетка для птичников, бронежилет, прибор ночного видения, боеприпасы для огнестрельного оружия, а также фотографии снятые на Polaroid, на которых был запечатлен потерпевший со стволом, приставленным к его голове.

Дюплесси, предполагаемый сообщник Уэлца, добровольно сдался властям, явившись в полицию. Обвинения ему будут предъявлены позже.

Кто такой Джон Уэлц

Как отмечает NBC New York, власти характеризуют Джона Уэлца как успешного трейдера криптовалют родом из штата Кентукки. Его состояние оценивается в $100 млн, тогда как активы, накопленные его жертвой, стоят примерно $30 млн.

Сам Уэлц в более ранних интервью называл себя «инвестором в блокчейн-проекты», набиравшимся опыта в Кремниевой Долине, после чего вернувшимся в родной Кентукки, где как раз набирали популярность майнинг и крипта.

По данным издания, аренда роскошного шестиэтажного дома с собственным лифтом в Нолите обходится Уэлцу по меньшей мере в $30 тыс. в месяц. Соседи мужчины рассказали, что в доме постоянно проходили шумные вечеринки. Однако подозрений по поводу того, что в этих стенах могут еще и пытать человека, у них не возникало.

Москвичу в похожей ситуации повезло гораздо больше

В июне 2021 г. CNews писал о московской банде, которая планировала похитить столичного бизнесмена и отобрать у него криптовалюту. На момент их сговора пострадавший владел биткоинами, стоимость которых варьировалась от 70 млн руб. до 205,9 млн руб.

Российскому предпринимателю повезло больше, нежели итальянскому криптобизнесмену в США – о намерениях преступников ему стало известно заведомо. Он обратился в правоохранительные органы, после чего банда была задержана. Ее члены были осуждены и приговорены к срокам от трех до 10 лет лишения свободы.