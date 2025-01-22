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Трамп помиловал создателя знаменитого онлайн-магазина наркотиков, отбывающего пожизненное заключение

Трамп подписал «полное и безоговорочное» помилование приговоренного к пожизненному заключению Росса Ульбрихта, основателя «свободного» даркнет-рынка всего незаконного, закрытого ФСБ в 2013 г. Новый президент сравнил осуждение Ульбрихта с преследованием властями его самого.

Отмена пожизненного заключения

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) помиловал приговоренного к пожизненному заключению Росса Ульбрихта (Ross Ulbricht), основателя онлайн-рынка Silk Road, на котором осуществлялась незаконная торговля наркотикам, сообщил Reuters. Трамп заявил, что помилование было «полным и безоговорочным».

Ульбрихта арестовали в 2013 г. и осудили в 2015 г. Он находится в федеральной тюрьме в Аризоне.

Освобождение Ульбрихта было предвыборным обещанием Трампа. «Отбросы, которые работали над его осуждением, были теми же безумцами, которые участвовали в превращении правительства в оружие против меня», — написал он в соцсетях.

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В 2013 г. CNews писал о закрытии ФБР интернет-магазина Silk Road, все операции в котором проводились в Bitcoin, что позволяло покупателю сохранить анонимность. Доступ к магазину осуществлялся через сеть Tor, которая не позволяет отследить местонахождение интернет-пользователя.

Ульбрихт не виновен?

В феврале 2015 г. федеральное жюри присяжных в Манхэттене признало Ульбрихта виновным по ряду обвинений, включая распространение наркотиков и сговор с целью совершения компьютерного взлома и отмывания денег.

Ульбрихт признал, что создал Silk Road, который, по словам его адвоката на суде, был задуман как «свободный рыночный сайт». Однако, как утверждал юрист, он передал сайт другим людям, которые позже заманили его обратно, чтобы сделать «козлом отпущения» и прикрыть настоящих операторов.

Либертарианская партия США, выступающая за легализацию наркотиков, на съезде которой Трамп объявил о планах смягчить приговор Ульбрихту, настаивала на его освобождении, называя это дело примером злоупотребления властью.

Деятельность Silk Road

Прокуроры описывали Silk Road как глобальный черный рынок, на котором в течение двух лет (с 2011 г. до закрытия в 2013 г.) более 100 тыс. человек купили или продали незаконные товары и услуги на сумму $214 млн.

Кроме продажи наркотиков Silk Road обвиняли в том, что на нем заключались сделки на кибератаки и контракты на убийства. В ходе расследования Ульбрихта также подозревали в попытках организации ряда убийств лично, но в официальное обвинительное заключение эти подозрения не оформились, поскольку не было никаких доказательств тому, что они были совершены.

Однако, после посадки Ульбрихта оставался неясным вопрос, куда девались средства, аккумулированные Silk Road. Следователи подсчитали, что к 2013 г. совокупный оборот Silk Road составлял около 9,5 млн биткоинов, и что владельцы получили около 600 тыс. биткоинов в качестве комиссии.

В 2020 г. Министерство юстиции США конфисковало 69,4 тыс. биткоинов из криптокошелька, в котором, как утверждалось, хранились средства, похищенные с даркнет-рынка Silk Road.

Свободный крипторынок

«Я хотел дать людям возможность делать выбор в своей жизни и иметь право на конфиденциальность и анонимность», — сказал Ульбрихт на слушании по вынесению приговора в мае 2015 г.

Его детище считалось одним из самых успешных магазинов в даркнете. Он стал первым сайтом подобного рода.

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В конце 2013 г. исследователи кафедры вычислительных наук и прикладной математики Института Вейцмана в Израиле даже выявили связь между Ульбрихтом и создателем биткоина. В частности, они нашли доказательства того, что Ульбрихт получил от первого разработчика криптовалюты некоторое количество монет почти сразу после создания системы.

Во время правления бывшего президента-демократа Джо Байдена (Joe Biden) регуляторы в США ужесточили политику в отношении сектора криптовалют.

Ожидается, что администрация Трампа существенно изменит этот курс. 17 января 2025 г. Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщал, что Трамп планирует издать указ, согласно которому криптовалюта будет названа национальным приоритетом.

Однако стоимость биткоина и других токенов, как писал Reuters, резко упала после инаугурации Трампа, поскольку он не упоминул цифровые активы в своей речи.

Анна Любавина

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